Crise à Nice : INEOS rappelle Rivère malgré son engagement politique

C'est un véritable coup de théâtre qui secoue la Côte d'Azur. Ce vendredi, face à une crise sportive sans précédent (neuf défaites consécutives), l'OGC Nice a annoncé le départ de Fabrice Bocquet et le retour immédiat de son président historique, Jean-Pierre Rivère. Si, sur le papier, ce choix vise à ramener de la stabilité et de l'expérience à la tête d'un club à la dérive, la réalité est bien plus complexe. Car l'homme qui revient aux affaires n'est plus tout à fait le même qu'il y a quelques mois : il est désormais une figure politique engagée, et pas n'importe où.