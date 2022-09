Nice-Angers : Un carton rouge record pour Todibo qui s'en prend à l'arbitrage

Expulsé très rapidement lors de Nice-Angers, Todibo ne comprend pas la décision de l'arbitre.

Neuf secondes ! C'est le temps qu'il a fallu à Jean-Clair Todibo pour être expulsé, après une faute sur Abdallah Sima, lors de la rencontre entre Nice et Angers (0-1), jouée ce dimanche 18 septembre 2022 à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1.

Selon notre partenaire Opta Sports, c'est un record absolu dans l'histoire de notre championnat que ce soit pour un carton rouge mais aussi pour un simple carton jaune !

Après la rencontre, Todibo était très remonté envers la décision de l'arbitre du match, monsieur Bastien Dechepy et a publié un message en ce sens sur son compte Twitter : « Un choix arbitraire qui me choque et qui condamne mon équipe à commencer le match avec un gros désavantage. Les décisions des arbitres en ce début de saison sont très discutables, voire même scandaleuses et j'espère que la LFP fera quelque chose pour y remédier. »

L'entraîneur de Nice, Lucien Favre, était lui aussi très mécontent et a expliqué lors de la conférence d'après-match que Todibo n'aurait pas dû être expulsé : « Pour moi ce n'est pas rouge parce que Todibo est couvert par Dante et Lotomba. Avant que l'Angevin ne touche le sol l'arbitre sort déjà le rouge. »