N'Golo Kanté, la tuile

Le milieu de terrain de Chelsea est victime d'une petite lésion aux ischios-jambiers de la cuisse gauche

N’Golo Kanté, la tuile. Comme l'a indiqué la FFF via un communiqué sur son site officiel, le milieu de Chelsea ne participera pas aux deux prochains matches de l’Équipe de France dimanche au Kazakhstan et trois jours plus tard en Bosnie-Herzégovine.

"Le milieu de terrain de Chelsea a ressenti une douleur aux ischios-jambiers de la cuisse gauche en toute fin de rencontre face à l’Ukraine, mercredi, au Stade de France. Il a passé des examens cliniques et radiologiques jeudi, qui ont révélé une petite lésion.

En concertation avec le Docteur Franck Le Gall, le sélectionneur national Didier Deschamps a décidé de remettre N’Golo Kanté à la disposition de son club, demain.

N’Golo Kanté ne sera pas remplacé. C’est donc un groupe de vingt-cinq joueurs qui s’envolera, demain dans la matinée, pour le Kazakhstan.", peut-on découvrir sur le site officiel de la fédération.

Pour leur premier match des éliminatoires du Mondial 2022, les Bleus ont, pour rappel, été tenus en échec par l'Ukraine et perdent de gros points.

Avec ce résultat nul à domicile, la France a réalisé une mauvaise opération pour ses débuts dans les éliminatoires du Mondial 2022.

Pis, les hommes de Didier Deschamps vont devoir maintenant effectuer deux déplacements : dès dimanche face au Kazakhstan (match qui sera aussi tout autant piégeux puisqu'il se jouera sur un terrain synthétique) puis en Bosnie-Herzégovine, mercredi.

Didier Deschamps a d'ailleurs annoncé que le onze titulaire au Kazakhstan ne sera pas le même qu’au Stade de France, mercredi. Un onze qui, quoi qu'il arrive désormais, ne comportera aps N'Golo Kanté.