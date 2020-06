Neymar perd son procès contre le Barça

Alors qu'il réclamait 43.6M€ de revenus non payés par son ancien club, Neymar s'est finalement vu ordonner de payer lui-même 6.7M€ au Barça.

Neymar a été condamné à rembourser 6,7 millions d'euros à son ancien club de Barcelone après qu'un juge ait statué en faveur du club catalan dans le différend qui opposait les deux parties depuis plusieurs années.

L'international brésilien et ancien joueur blaugrana avait déclaré que son ancienne équipe lui devait 43,6 millions d'euros, mais cela a été rejeté et il doit maintenant rembourser l'argent à son ancien club. Un communiqué publié sur le site Internet du Barça a indiqué ce vendredi: "Le se félicite du jugement rendu aujourd'hui par le tribunal social 15 de Barcelone, dans le cadre des poursuites entre le club et le joueur Neymar Junior pour avoir réclamé une compensation pour le bonus signé lors de son dernier renouvellement de contrat. Le jugement rejette la réclamation du joueur dans son intégralité, qui a exigé le paiement de 43,6 millions d'euros, et estime une grande partie de la réclamation déposée par le FC Barcelone, en vertu de laquelle le joueur doit restituer au club 6,7 millions d'euros."

Neymar peut encore faire appel de la décision

L'attaquant du PSG avait intenté une action en justice en août 2017 après que Barcelone ait refusé de verser le bonus inclus dans le renouvellement de son contrat signé en 2016, et ce juste après son transfert record de 222 millions d'euros au PSG. Barcelone a soutenu que la clause relative au paiement avait été annulée lorsqu'il a quitté le Camp Nou, tandis que l'agent du footballeur et père, Neymar Sr, accusait le Barça de "chantage", et le camp du joueur a même appelé à l'expulsion du club espagnol du pour ne pas avoir payé le bonus évoqué.

L'affaire a été initialement portée devant la FIFA, qui a clôturé son enquête sans suite en février 2018. Les tribunaux espagnols, eux, ont donc poussé plus loin et ont statué en faveur du FC Barcelone.