Neymar nie les allégations d'agression sexuelle dont il fait l'objet

L'équipementier Nike a examiné un rapport d'une employée selon lequel le Brésilien l'avait agressée, une allégation qu'il nie.

Neymar a été privé de son contrat de parrainage par le géant du vêtement de sport, Nike, parce qu'il aurait refusé de coopérer à une enquête sur une allégation d'agression sexuelle faite par un employé, a déclaré la société, une affirmation qui a été rejetée par la star du Paris Saint-Germain. L'incident aurait eu lieu en 2016 et l'enquête a été ouverte en 2018, Nike affirmant que le résultat n'était pas concluant.

La société s'est séparée de Neymar en août 2020 sans aucune raison donnée à l'époque, cependant, Nike a maintenant déclaré au Wall Street Journal que l'allégation faite contre l'international brésilien était un facteur.

Un porte-parole du footballeur a nié les allégations, affirmant que Nike et lui se sont séparés pour des raisons purement commerciales après avoir discuté de l'accord depuis 2019. "Neymar Jr. se défendra vigoureusement contre ces attaques sans fondement au cas où une réclamation serait présentée, ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent", ont-ils déclaré.

«C'est très étrange pour un cas qui était censé s'être produit en 2016, les allégations d'un employé de Nike n'ayant été révélées qu'à ce moment-là.»

Ils ont également fait référence à une accusation similaire portée contre Neymar par une femme en 2019. L'accusateur, un mannequin brésilien, avait allégué que le footballeur l'avait violée dans un hôtel parisien. L'affaire a ensuite été abandonnée en raison du manque de preuves.

Le porte-parole a ajouté: "À l’instar des allégations d'agression sexuelle portées contre lui en 2019 - des allégations desquelles Neymar Jr. a été innocenté par les autorités brésiliennes - ces allégations sont fausses."

«Nike a mis fin à sa relation avec l’athlète parce qu’il a refusé de coopérer à une enquête de bonne foi d’une employée sur des allégations crédibles d’actes répréhensibles », a déclaré Hilary Krane, avocate générale de Nike.

Elle a déclaré que Nike n'avait pas auparavant discuté des allégations comme une raison pour ne plus travailler avec Neymar car «aucun ensemble de faits n'a émergé qui nous aurait permis de parler de manière substantielle de la question. Il serait inapproprié pour Nike de faire une déclaration accusatoire sans être en mesure de fournir des faits à l'appui."

Krane a déclaré que le retard dans la révélation des allégations était dû au fait que l'employée avait initialement déposé la plainte en 2018 à condition que son identité reste confidentielle. Elle a déclaré: «En tant qu’employeur, nous avions la responsabilité de respecter sa vie privée et nous ne pensions pas qu’il était approprié de partager ces informations avec les forces de l’ordre ou avec un tiers sans le consentement de l’employée. »

«En 2019, lorsque l'employée a par la suite exprimé son intérêt à poursuivre l'affaire, nous avons agi immédiatement. Depuis le tout début, nous avons traité les allégations de l’employée et son expérience avec beaucoup de sérieux. »

Neymar, aujourd'hui âgé de 29 ans, a signé avec Nike à l'âge de 13 ans et était le visage de la marque dans une grande partie de l'Amérique du Sud. Il a ensuite déménagé à Barcelone - où il jouait au moment des allégations - avant de devenir le footballeur le plus cher de l'histoire lorsqu'il a signé pour le PSG en 2017 dans le cadre d'un contrat de 222 millions d'euros. Il a récemment signé un nouveau contrat à Paris jusqu'en 2025. Après avoir quitté Nike, il a signé un contrat de parrainage avec Puma en septembre 2020. Le Wall Street Journal a déclaré que Puma avait refusé de commenter. Nike continue d'être le sponsor maillot du PSG et de l'équipe nationale brésilienne.