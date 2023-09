Neymar, la confession surprenante d'un de ses proches

Neymar Jr envisage de finir sa carrière à Santos, où tout a commencé. Mais son ami souhaite qu’il finisse dans ce club rival.

Comme plein de footballeurs professionnels, à l’instar de Sergio Ramos, qui a fait son retour au FC Séville, Neymar Jr veut finir dans son club où la belle histoire a commencé. L’attaquant brésilien veut revenir à Santos FC où tout a commencé avant de raccrocher les crampons.

Neymar veut Santos, son ami lui veut le contraire

Après six ans passés au sein du Paris Saint-Germain, Neymar Jr a officiellement quitté la formation de la capitale française cet été pour signer à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Ne faisant plus partie des plans futurs du club francilien, l’ailier brésilien a été approché par l’entraîneur parisien, Luis Enrique, et le conseiller sportif, Luis Campos, qui lui ont montré le chemin de la sortie.

Mais durant sa carrière de footballeur, Neymar n'a jamais caché son affection pour Santos où il a commencé. Alors que l’ancien du FC Barcelone veut un jour, faire son come-back à Santos, son ami Gabriel, ancien ailier, lui souhaite une destination différente. Alors qu’un probable intérêt de Flamengo a surgi ces dernières semaines pour Neymar, Gabriel aurait souhaité que son ami joue pour Fluminense.

Dans une interview accordée à ESPN, Gabriel n’a pas caché son désir de voir Neymar arborer la tunique de Fluminense après ses deux ans à Al-Hilal. "Non, nous n'en avons jamais parlé, non (aller à Flamengo). S'il me disait qu'il voulait aller à Flamengo, je lui dirais 'tu plaisantes, tu dois aller à Fluminense et c'est tout. Moi, hein, Flamengo rien" (rires). Ou à Fluminense ou de retour à Santos, ça fait demi-tour", a commencé Gabriel.

"Je pense que s'il revenait à Flamengo, sans aucun doute, tant pour Flamengo que pour lui, ce serait une histoire incroyable. Flamengo, comme d'autres grandes équipes du Brésil, est une équipe où ont joué les meilleurs joueurs du Brésil, peut-être en "Cette union entre Neymar et Flamengo serait sans aucun doute incroyable et triste pour les autres équipes contre lesquelles ils joueraient", a-t-il ajouté.

Parti du Paris Saint-Germain cet été pour Al-Hilal SFC contre un chèque de 90 millions d’euros, Neymar Jr a signé un contrat de deux saisons avec les Saoudiens avec une année en option.