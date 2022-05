Neymar : "J’ai un contrat avec le PSG"

Après l’épilogue de la saison, Neymar s’est posé et a évoqué plusieurs sujets d’actualité, dont celui qui concerne son avenir.

Neymar vient de terminer sa cinquième saison avec le PSG. Ce n’était clairement pas la plus aboutie de toutes, mais il en faut plus pour le décourager. Même si l’heure désormais est au repos et à la récupération, il semble déjà tourné vers la campagne à venir. Une campagne qu’il n’imagine d’ailleurs pas sous un autre maillot que celui du PSG.

Neymar veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG

Dans un entretien accordé à Canal Football Club, l’international auriverde a affirmé qu’il a encore des ambitions à assouvir avec l’équipe francilienne. « Mon ambition est toujours la même : remporter tous les titres possibles. Bien jouer gagner la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Ce sont mes ambitions pour la saison prochaine ».

A la question s’il est certain qu’il visera ces objectifs avec Paris, il a rétorqué : « Il faut que ça soit avec Paris. J’ai un contrat avec le PSG, donc il n’y a pas d’autres choix. Oui, ça sera avec le PSG ».

Neymar s’est aussi attardé sur l’annonce qui a secoué Paris récemment, à savoir la prolongation de contrat de son coéquipier Kylian Mbappé. Il a avoué avoir été ravi par cette nouvelle. « On se parle beaucoup avec Kylian. J’avoue que je n’étais pas au courant jusqu’au dernier moment. Je l’ai su un jour avant l’annonce. J’étais très content, très heureux que Kylian ait décidé de rester », a-t-il déclaré.

Pour Neymar, Mbappé a fait le bon choix

Mbappé a dit non au Real. C’était osé, mais « Ney » pense que c’était la bonne décision qui a été prise par le prodige Bondynois. « Je pense que le projet du PSG est ce qu’il faut pour sa carrière. Pour sa carrière, c’est une bonne chose de rester quelques années de plus au PSG. Tenter de remporter une Ligue des Champions dans son pays, dans l’équipe de sa ville. Donc, je pense que c’est le bon choix. Peut-être qu’il voudra changer d’air et jouer dans une autre équipe dans le futur, mais je pense que sa décision de rester est la bonne. Avoir des joueurs comme Kylian dans l’équipe, c’est toujours important ».

Neymar a ensuite conclu en évoquant le dernier membre de la MNM, en l’occurrence Lionel Messi. Il est certain que la deuxième saison de l’Argentin à Paris sera bien meilleure que la première. « Léo a passé beaucoup d’années à Barcelone, c’est difficile de s’adapter, a-t-il jugé. C’est difficile de changer d’équipe et de ville. En plus, il ne vient pas seul, mais avec sa famille. La langue aussi est différente. Ce sont beaucoup de choses perturbantes. Il y a aussi le style de jeu de l’équipe, avec des joueurs qui ne comprennent pas la manière dont il joue. Donc tout ça, c’est préjudiciable. Léo, Kylian et moi, nous sommes des joueurs toujours jugés sur leurs performances, leurs statistiques, leur titres remportés, sur tout. Nous connaissons nos responsabilités et c’est pour ça que nous essayons toujours de faire de notre mieux ».