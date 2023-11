Neymar, des hommes armés tentent d’enlever sa fille !

Les parents de Bruna Bianciardi, la petite amie de Neymar, ont été ligotés lors d'une tentative d'enlèvement de leur nouveau-né à Sao Paulo.

La résidence des Bianciardi, située dans la municipalité de Cotia, a été prise d'assaut mardi par une bande criminelle.

Neymar et sa famille l’ont échappé belle

Le journal R7 rapporte (via Marca) que les suspects, dont deux étaient armés, étaient à la recherche de Bianciardi et de la fille du couple, Mavie. Aucun des deux n'était à la maison au moment de l’attaque, pas plus que Neymar.

Les parents de Bianciardi, en revanche, se trouvaient sur les lieux lorsque les suspects ont pénétré dans la maison. R7 rapporte que le couple a été ligoté dans sa propre maison, mais qu'il n'aurait pas été blessé lors de l'attaque.

Des images fournies par la Garde civile municipale du Brésil (GCM) montrent trois suspects arrivant à la maison dans une voiture. La GCM a révélé qu'un individu, actuellement en garde à vue, réside dans la même copropriété que les Bianciardi, ce qui leur a permis de mener à bien l'invasion.

Ce suspect reste le seul détenu par les autorités. Les deux autres ont réussi à s'enfuir après avoir volé plusieurs biens des Bianciardi, notamment des sacs à main de luxe, des montres et des bijoux.

O Globo rapporte que le deuxième malfrat a été identifié mais n'a pas été capturé, tandis que le troisième est toujours en fuite.

Neymar, qui a récemment subi une opération du genou, s'est rendu sur Instagram quelques heures plus tard pour exprimer sa colère au sujet de l'incident.