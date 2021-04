Newcastle - Willock : "Marquer contre les Spurs est encore plus beau"

Le jeune joueur formé à Arsenal savoure son but qui a permis à Newcastle d'accrocher le nul face à Tottenham.

Joe Willock a admis que ses origines de Gunner ont rendu son but de dimanche contre Tottenham beaucoup plus doux. Le milieu de terrain prêté du côté de Newcastle a marqué un but en fin de match pour les Magpies ce dimanche, trouvant le fond du filet à la 85e minute pour sceller un match nul 2-2 avec les Spurs.

Willock affirme que le fait d'avoir marqué contre les grands rivaux de son club d'origine a rendu le résultat du jour encore meilleur.

"Les garçons se sont vraiment bien débrouillé, a-t-il déclaré à Sky Sports. Je suis un joueur d'Arsenal, donc [marquer contre les Spurs] rend les choses un peu plus douces, mais je suis juste heureux de venir ici, de faire mon travail et d'avoir un impact comme le manager m'a dit de le faire.

"Steve Bruce m'a dit d'entrer en jeu, de courir partout et d'entrer dans la surface pour essayer de marquer des buts. Je suis heureux d'avoir pu le faire. En tant que groupe de joueurs, nous sommes tous prêts à nous battre les uns pour les autres. Si nous continuons à jouer comme nous l'avons fait aujourd'hui, nous n'aurons aucun problème à rester dans cette ligue."

Willock, qui a rejoint Arsenal à l'âge de quatre ans, a rejoint Newcastle en prêt en février après avoir fait 17 apparitions dans toutes compétitions confondues pour les Gunners au cours de la première moitié de la saison.

L'article continue ci-dessous

Le milieu de terrain de 21 ans a marqué pour ses débuts lors de la défaite de Newcastle contre Southampton, le but de dimanche étant son deuxième sous le maillot des Magpies.

Willock a fait huit apparitions avec le club depuis le début de son prêt, et il a admis en février qu'il ne pensait pas à son avenir ou à un éventuel départ de l'Emirates Stadium.

En attendant, il espère aider sa nouvelle équipe à décrocher son maintien dans cette fin de saison de Premier League qui s'annonce tendue. Les hommes de Steve Bruce occupent actuellement la 17e place avec trois unités d'avance sur Fulham, en position de premier relégable.