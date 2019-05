Newcastle-Liverpool 2-3, Origi maintient Liverpool en vie

Longtemps accroché par Newcastle, Liverpool s'en est remis à son joker belge pour forcer la décision vers la fin et rester en course pour le titre.

n'a pas encore dit son dernier mot dans la course au titre en . Contraints à un sans-faute d'ici la fin de la saison en raison du rythme effréné imposé par , l'équipe de la Mersey n'a pas été loin de caler lors de son déplacement à ce samedi. À Saint-James Park, elle se dirigeait vers un frustrant nul après s'être faite rejoindre deux fois à la marque. Mais, elle a fini par forcer la décision grâce à un héros inattendu.

C'est Divock Origi qui a délivré les Reds. À peine sorti du banc pour remplacer Mohamed Salah, évacué sur civière à cause d'une blessure inquiétante, l'ancien Lillois a soulagé toute son équipe en venant cueillir de la tête un coup franc de Xherdan Shaqiri. D'une reprise de la tête décroisée, il a mis à mal Dubravka et a permis son équipe de glaner son 29e succès de la saison. Il est synonyme d'une place de leader provisoire, avant la sortie de City lundi contre Leicester.

Avant de forcer la décision, les Reds ont donc peiné ? Est-ce le poids de la pression qui a conduit les a conduits dos au mur. Cela parait être l'explication la plus plausible puisque ces derniers ne sont pas habitués à se faire remonter au score deux fois dans un même match. De plus, l'entame était encourageante et les Toons n'avaient pas grand-chose à jouer.

100 - Mohamed Salah has scored his 100th league goal in European top-flight football, with 56 of those coming in the Premier League (also 35 in Italian and 9 in Swiss Super League). Centurion. #NEWLIV pic.twitter.com/urJzafZjHb — OptaJoe (@OptaJoe) 4 mai 2019

À Rodgers de jouer

Virgil Van Dijk avait montré la voie à suivre dès la 13e minute en reprenant victorieusement un succès. Mais, il n'y a que sept minutes écoulées avant que Christian Atsu n'a rétabli la parité pour les Magpies. Ensuite, Mohamed Salah a redonné l'avantage à sa formation, en mettant à profit une nouvelle passe décisive d'Alexander-Arnold. Le score de 2-1 est resté de mise jusqu'à la 54e et une réalisation de Salomon Rondon. Jusqu'à ce coup de casque d'Origi, on était ensuite plus proche d'un 3-2 et d'un 2-3 mais le sort a donc souri aux visiteurs.

Ceux qui, parmi les supporters de LFC, craignaient de voir Rafael Benitez jouer un mauvais tour à son ancien club peuvent être soulagés. Tout en donnant du fil à retordre aux Reds, le coach espagnol s'est écarté du chemin. Et dimanche, ça sera au tour de Brendan Rodgers de jouer un rôle d'arbitre dans cette bataille pour le titre. Le technicien nord-irlandais peut, avec son équipe de Leicester, apporter sa contribution au triomphe de Liverpool en accrochant le rival City. S'il y arrive, nul doute que le peuple rouge lui sera à la jamais reconnaissant.