Neuer forfait pour le reste de la saison après s'être fracturé la jambe au ski

Manuel Neuer s'est fracturé la jambe en skiant et a subi une opération qui l'écarte pour le reste de la saison.

Le gardien de but allemand a lui-même confirmé qu'en raison de la fracture et de l'intervention chirurgicale qui en a résulté, il restera hors service pour le reste de la saison en cours et ne sera donc pas apte à affronter le PSG en Ligue des champions.

Neuer est rentré prématurément de la Coupe du monde après l'élimination de l'Allemagne dès la phase de groupe. Elle a récolté quatre points en trois matches et a terminé derrière le Japon et l'Espagne. Il s'agit de la deuxième élimination consécutive de l'Allemagne en phase de groupe de la Coupe du monde.

En partageant une photo de lui sur un lit d'hôpital, Neuer a écrit : "Hé les gars, qu'est-ce que je peux dire, la fin de l'année aurait définitivement pu mieux se passer... Alors que j'essayais de me vider la tête en faisant du ski de randonnée, j'ai subi une fracture de la jambe. L'opération d'hier s'est bien passée. Un grand merci aux médecins ! Cependant, cela fait mal de savoir que la saison actuelle est terminée pour moi. Prenez soin de vous ! Votre Manuel."

En l'absence de Neuer, c'est le gardien Sven Ulreich qui devrait être titularisé. Le gardien de 34 ans a participé à huit matches pour le Bayern Munich jusqu'à présent, dont trois en Bundesliga.