Nasser Al-Khelaifi se paye Lionel Messi à son tour

Le président du PSG s'en est pris à Lionel Messi après que ce dernier ait déclaré que le club n’a rien fait pour célébrer son triomphe au Mondial.

Lors de son retour en France après la victoire de l'Argentine à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Lionel Messi a estimé qu'il était le seul à "ne pas avoir eu la reconnaissance de son club", précisant que des joueurs comme Lisandro Martinez et Alexis Mac Allister ayant été largement félicités par leurs employeurs respectifs.

Al-Khelaifi répond du tac au tac à Messi

Al-Khelaifi a réfuté les affirmations selon lesquelles Messi n'a pas eu d'hommage à son retour dans la capitale française. Il a aussi précisé que c'était un exercice délicat étant donné que l'Argentine venait de battre la France de justesse en finale. "Comme tout le monde l'a vu, parce qu'on a même publié une vidéo, on a fêté Messi à l'entraînement, et on l'a aussi fêté en privé", a-t-il indiqué à RMC Sport. "Mais avec tout le respect que je vous dois, nous sommes un club français. C'était bien sûr sensible de le fêter au stade. On doit respecter le pays qu'il a vaincu, ses coéquipiers de l'équipe de France, et nos supporters aussi.''

Bien que Messi ait reçu une haie d'honneur à son retour à l'entraînement, l'attaquant de l'Inter Miami semble s'être senti lésé et a mis fin à son séjour de deux ans avec le club francilien pour ensuite rallier la MLS.

Reste à savoir si Messi répondra une nouvelle fois aux propos de NAK. Comme il a été chaleureusement accueilli aux États-Unis après son transfert estival, il est peu probable que la star mondiale connaisse des nuits blanches à cause de cette histoire.