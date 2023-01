PSG : Une haie d’honneur pour Lionel Messi à son retour à l’entraînement

Pour son retour au centre d'entraînement du PSG ce mercredi, Lionel Messi a reçu une haie d'honneur de la part de ses coéquipiers et du staff.

Le retour tant attendu de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est enfin arrivé. Un peu plus de deux semaines après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine – la première de sa carrière – le septuple Ballon d’Or a fait son retour au centre d’entraînement du club de la capitale ce mercredi. En attendant de savoir comment il sera reçu par les supporters du Parc des princes, l’ancien Barcelonais a pu recevoir un accueil très chaleureux de la part de ses coéquipiers et du staff parisien.

Messi a reçu une haie d’honneur après avoir remporté la Coupe du monde

Dans une vidéo postée par le décuple champion de France sur ses réseaux sociaux, on peut voir l’international argentin marcher au milieu d’une haie d’honneur et des applaudissements de ses partenaires ainsi que du staff. Le joueur de 35 ans a également reçu un trophée symbolisant son statut de champion du monde en tant que joueur du PSG de la part de Luis Campos, de quoi remplir un peu plus son armoire. Alors qu’il reprend seulement l’entraînement, le numéro 30 parisien devrait être trop juste pour le déplacement à Châteauroux en Coupe de France vendredi, il devrait faire son retour à la compétition mercredi prochain face à Angers en championnat, l’occasion de voir quel accueil lui réserve le Parc des princes.