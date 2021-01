Napoli – Victor Osimhen positif au coronavirus

Le club de Serie A a annoncé que son attaquant venait d'être testé positif à la Covid-19.

Le Napoli a publié ce vendredi 1er janvier un communiqué dans lequel il informe que son attaquant Victor Osimhen a été contrôlé positif à la Covid-19. Le joueur nigérian rentrait de l'étranger où il vient de passer les fêtes de fin d'année et a subi un test, obligatoire, à son retour sur le territoire italien.

📌 | La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. pic.twitter.com/pOWSM9aYxU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 1, 2021

Fort heureusement, Victor Osimhen est asymptomatique et ses jours ne sont pas en danger. Il a en revanche été placé à l'isolement comme l'exige la procédure sanitaire. Le Napoli a également précisé que le joueur n'avait pas encore repris l'entraînement et qu'il n'a pas été contact avec ses coéquipiers.

Arrivé l'été dernier au Napoli en provenance du Lille OSC pour environ 80 millions d'euros, Victor Osimhen s'était rapidement acclimaté à son nouvel environnement, claquant un triplé pour sa première sortie, lors d'un match amical, puis en inscrivant deux buts et délivrant une passes décisives en six matches de . Mais Osimhen a ensuite été coupé dans son élan par une blessure à l'épaule et il a manqué sept journées consécutives.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Avec son test positif et sa période d'isolement, Osimhen va également manquer les premiers matches de son club en 2021. Le Napoli affrontera le 3 janvier puis La Spezia le 6 et l' le 10.

Avant la trêve, le Napoli occupait la cinquième place du championnat avec 25 points, à neuf longueurs du leader, l' . Mais le club napolitain compte un match en retard et ne pointe qu'à un petit point de la quatrième place, synonyme de . Et pour atteindre cet objectif, le Napoli aura besoin d'un Victor Osimhen à 100%. Son retour est d'ores et déjà attendu avec impatience.