Naples vise un ancien du Real pour remplacer Spalletti

Alors que Luciano Spalletti pourrait donner sa démission malgré le titre, Naples vise un ancien du Real pour remplacer l'Italien en cas de départ.

C'est une bombe qui a été lâchée par plusieurs médias italiens : malgré l'incroyable saison des Partenopei couronnée d'un quart de finale de Ligue des Champions et du titre en Serie A, Luciano Spalletti serait proche de la sortie. Les relations entre l'entraîneur italien et le sulfureux président Aurelio De Laurentiis sont froides, voire glaciales, et une démission de celui qui a fait chavirer tout un club est à prévoir. Ce vendredi, c'est une nouvelle bombe que rapporte la Gazzetta dello Sport puisque c'est un ancien du Real que Naples vise en cas de départ de son entraîneur.

Un ancien du Real et de la maison à Naples?

Dans le conflit qui oppose actuellement l'entraîneur toscan à la direction napolitaine, les tensions sont telles que les négociations sont très mal entamées, chaque partie restant sur sa position sans conditions. Luciano Spalletti serait ainsi prêt à quitter le club si ses exigences ne sont pas remplies, ce que ne semble pas prêt à faire Aurelio De Laurentiis. Déjà peu amiable, la relation entre les deux hommes se serait drastiquement tendue lorsque le président a activé la clause de prolongation de contrat (jusqu'en 2024) de son entraîneur sans l'en avertir.

Si Spalletti venait à quitter le navire napolitain, De Laurentiis serait, selon la presse italienne, très proche de faire venir Rafael Benítez pour reprendre les rennes des Partenopei. Ancien entraîneur éphémère du Real Madrid, l'Espagnol connaît bien Naples puisqu'il en a dirigé l'équipe entre 2013 et 2015 et pourrait faire jouer ses bons rapports avec le président avec qui les contacts n'auraient jamais été interrompus. Lors de son premier passage, le club avait remporté une Coupe et une Supercoupe d'Italie.