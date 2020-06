Naples terrasse la Juve et s'offre la Coupe d'Italie !

Le Juve défiait Naples en finale de la Coupe d'Italie ce mercredi soir et ce sont les Partenopei qui se sont imposés aux tirs au but.

La Juve affrontait en finale de Coupe d' à Rome, à huis clos, ce mercredi soir et à l'image de Cristiano Ronaldo, les Turinois n'étaient pas très affûtés.

À la 24e minute, le coup de semonce est tiré par Naples. Insigne frappe le poteau droit de Buffon sur coup franc. Le portier piémontais semblait battu sur le coup.

L'expérimenté portier italien est de nouveau sollicité peu avant le repos et doit effectuer une superbe parade sur sa droite sur une nouvelle tentative d'Insigne. 0-0, le score à la pause.

Et en seconde période, Buffon restera le joueur de la Juve le plus en vue, signant notamment une double parade sublime en fin de mach face à Maksimovic, puis à Elmas.

Mais il était écrit que cette finale allait se jouer à la loterie des tirs au but. Et dans cet exercice, ce sont les hommes de Gattuso qui se sont montrés les plus brillants. Les Partenopei s'imposent donc et remportent la Coppa Italia face à la Juve de Cr7.