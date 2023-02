Naples : Quel avenir pour les sensations du moment Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia ? Le président de Naples répond !

Le président de Naples a fait le point sur l'avenir des joueurs Osimhen et Kvaratskhelia, qui suscitent un vif intérêt en Europe.

Naples vit une saison 2022-2023 de rêve. Vainqueur de leur huitième de finale aller de Ligue des champions contre Francfort mardi soir, les Napolitains sont en tête de la Serie A avec 15 points d'avance après 23 journées et sont en pole position pour décrocher leur premier Scudetto en 33 ans, le premier depuis l'ère Diego Maradona.

"Naples ne se limite pas à un seul joueur"

La clé de cette progression est le duo Osimhen-Kvaratskhelia, qui a déjà inscrit 49 buts à eux deux cette saison, ce qui lui vaut une foule d'admirateurs en Europe. Aurélio De Laurentiis a révélé qu'il préparait de nouveaux contrats pour les deux joueurs en raison de la récente vague d'intérêt, mais il a admis que des offres pourraient arriver et s'est épanché sur sa stratégie pour les retenir.

"Ces nouveaux joueurs ont prouvé qu'ils étaient fiables. Ce que j'aime, c'est que cette équipe ne se limite pas à un seul joueur. Le fait que nous ayons maintenant Osimhen et Kvaratskhelia, Kim [Min-jae] et d'autres joueurs au milieu de terrain fait que cette équipe va durer dans le temps", a déclaré le président de Naples à TNT Mexique.

"Garder Osimhen et Kvaratskhelia ne sera pas difficile"

"Je suis très bon pour faire des contrats, donc quand ils [Osimhen et Kvaratskhelia] viennent à moi, ils sont bloqués, donc les garder ici ne sera pas difficile. Mais il ne faut jamais dire jamais. Parfois, il y a des offres que l'on ne peut pas refuser, donc on ne sait jamais. Pour moi, nous les verrons briller pendant longtemps", a ajouté le président de Naples.

Un message clair de la part d'Aurélio De Laurentiis qui n'est pas réputé pour être facile en négociation. Malgré toute la hype autour d'eux, il a réussi par la passé à retenir Edinson Cavani et Ezequiel Lavezzi quelques temps, mais surtout il a mis énormément de temps à céder aux avances des meilleurs clubs européens pour Kalidou Koulibaly malgré d'énormes offres.

Naples dispose d'un duo de folie en attaque et entend bien tout faire pour le conserver au moins une saison de plus. Nul doute qu'en décrochant un titre de champion d'Italie et en réalisant un magnifique parcours en Ligue des champions, en sachant que Naples a un pied et demi en quart de finale de la C1, cela sera plus facile de convaincre Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia de rester dans le sud de l'Italie.