Naples : La grosse punition du président De Laurentiis après une nouvelle défaite

Incroyable. Le président De Laurentiis inflige une lourde punition à toute l’équipe après la défaite (3-0) face à Torino.

Naples était en déplacement chez Torino, dimanche, dans le cadre de son premier match de la nouvelle année comptant pour la 19e journée de la Serie A italienne. Mais les Gli Azzuri s’étaient inclinés sur le score de 3-0. Leur septième défaite de la saison en championnat. Une nouvelle défaite très mal digérée par le président, qui a pris une décision très forte.

De Laurentiis n’en peut plus, une punition tombe

Président et propriétaire de Naples, Aurelio De Laurentiis est outrepassé par les contreperformances dont font fait montre son club. Après la nouvelle défaite contre Torino (3-0) en 19e journée de Serie A, ce dimanche, le président a décidé punir et les joueurs et le staff technique afin de commencer à apporter de bons résultats.

A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sports, Aurelio De Laurentiis a jugé bon d'envoyer tout le club en stage dès lundi soir pour préparer son prochain match contre Salernitana, samedi 13 janvier, avant le départ le lendemain pour l’Arabie Saoudite pour la Super Coupe d’Italie. Actuels 9es du championnat avec 28 points, à vingt points de l'Inter Milan (leader), les champions d’Italie vont passer la semaine au vert dans un hôtel de Pouzzoles, près de Naples.

Le président Aurelio De Laurentiis a décidé d'adopter cette solution pour faire face à la crise des résultats constatés au sein du club. Le club enregistre 3 défaites lors des 4 derniers matchs, avec zéro but marqué contre 9 encaissés.

Walter Mazzarri déjà sur la sellette ?

Si la crise de résultats a fait partir le technicien français, Rudi Garcia, limogé, l’avenir de son successeur, Walter Mazzarri, fait gamberge, vu que le club ne s’en sort pas aussi bien comme le souhaitent les dirigeants napolitains. Mais selon les informations de la presse italienne, celui-ci ne devrait pas s’inquiéter. Car les dirigeants font confiance au technicien italien.

Depuis l’arrivée de Mazzarri, les champions d’Italie ont empoché sept points en sept matchs de championnat, contre 21 points en douze matchs sous la direction de Rudi Garcia. Avec Mazzarri, Naples s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions où il affrontera le FC Barcelone. Le club a été éliminé de la Coupe d'Italie dès son entrée en lice et battu à domicile 0-4 par Frosinone.