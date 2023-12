Naples : Rothen humilie Rudi Garcia

C’est une fin d’année difficile pour Rudi Garcia. L’ancien coach de Naples se fait critiquer de part et d’autre.

Nommé à la tête de la barre technique de Naples à l’été 2023, Rudi Garcia n’a pas pu faire long feu avec les Gli Azzurri. Le technicien français a été limogé mi-novembre dernier après un total de 16 matchs joués toutes compétitions confondues.

De Laurentiis attaque Rudi Garcia

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, vendredi, le président du club champion en titre de la Serie A italienne, Aurelio De Laurentiis, a réglé ses comptes avec son ex-entraîneur en assurant qu'il ne constituait pas son premier choix. Le dirigeant regrette de ne pas avoir limogé Rudi Garcia plus tôt.

« A la fin, je suis allé sur Rudi Garcia qui, en Italie, était arrivé deuxième à deux reprises avec des vestiaires turbulents, plein de joueurs de haut niveau », a ainsi expliqué le président du club napolitain au média italien.

« J'aurais dû faire un coup de théâtre et dire: le voilà présenté, mais maintenant il s'en va. Car une personne qui arrive et dit: 'moi, je ne connais pas le Napoli, je n'ai pas vu un match...'. J'aurais dû comprendre. Alors que j'ai préféré en rire. Le problème, c'est qu'il l'a répété plusieurs fois », a reconnu le dirigeant italien auprès du quotidien.

« J'ai contacté Luis Enrique. Lui, il a fait venir son entourage à Naples. "Il m'a bloqué trois jours en me demandant beaucoup d'argent. On avait presque trouvé un accord, puis il a dit non car il voulait gagner encore plus », a ajouté le président de Naples.

Jérôme Rothen dézingue Garcia

Dans l’émission Rothen s’enflamme, vendredi, sur RMC, Jérôme Rothen a partagé les critiques du président de Naples, Aurelio De Laurentiis, contre son ancien entraîneur Rudi Garcia. Selon Jérôme Rothen, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille et de Lyon a manqué du professionnalisme en faisant une telle déclaration lors de sa présentation. L’ancien joueur des Bleus souligne que son compatriote n’a jamais connu une réussite dans sa carrière d’entraîneur.

« Il faut voir les derniers clubs de Rudi Garcia, comment cela s’est fini à chaque fois... Il laisse un champ de ruines à chaque fois qu’il part d’un club. Marseille, Lyon et aujourd’hui le Napoli. Il n’y a pas eu de démenti de Rudi Garcia. Pour moi, De Laurentiis a raison. Comment, en signant au Napoli, tu dis: "Je n’ai pas vu un match, je ne connais pas le Napoli." Ils sont champions d’Italie ! », a commencé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

« Tu signes avec tes grandes idées puisque tu es visiblement un révolutionnaire du football. Ça montre le "boulard" énorme qu’il a. Ou alors il est déconnecté. Je comprends maintenant la relation qu’il avait avec certains joueurs. On a vu des joueurs réagir violemment, même sur le terrain. C’est problématique pour un entraîneur de se faire déjuger comme ça. Il y a eu Osimhen mais il y en a eu d’autres », a-t-il conclu.

Pour rappel, Rudi Garcia a été limogé en novembre dernier en raison de l’insuffisance de résultats. Le Français de 59 ans a été remplacé par Walter Mazzarri, qui dirige actuellement le club champion d’Italie.