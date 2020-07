Naples et Milan se quittent en bons amis (2-2)

Les deux équipes en forme du championnat italien s’affrontaient ce dimanche à San Paolo. La partie a été animée, riche en temps forts et en buts, mais au final il n’y a pas eu de vainqueur. Napolitains et Milanais se sont quittés sur un score de parité (2-2). Un résultat relativement logique au vu de la physionomie du match.

Devant son public, pensait tenir son 5e succès en 6 matches après s'être remis d'une entame défavorable. Mais, l’équipe de Gattuso n’a pas pu conserver son avantage. A vingt minutes du terme, elle a concédé un pénalty que l’Ivoirien Franck Kessie a transformé avec succès. Giacomo Bonaventura était à l’origine de coup de pied arrêté obtenu.

6 - Only Sebastiaan Bornauw (Koln, 1999) is younger than Theo Hernandez ( , 1997) among the top-5 European League 2019/20 defenders able to score 6+ goals in the current campaign. Train. #NapoliMilan