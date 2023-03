Naples – Eintracht Francfort : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Naples-Francfort.

Naples en ballotage très favorable

Irrésistible en Serie A, le Napoli l'est également en Ligue des champions. Lors du match aller à Francfort, les Napolitaines ont battu l'Eintracht 2-0.

Et ces deux buts d'avance permettent au Napoli d'envisager sereinement le match retour d'autant plus que l'Eintracht sera privé de Randal Kolo Muani, son buteur vedette, expulsé lors de la première manche.

Date, horaire et lieu de Naples-Francfort

Date : mercredi 15 mars 2023

Ville : Naples (Italie)

Stade : Stadio Diego Armando Maradona

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : Huitième de finale retour de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Anthony Taylor (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Naples-Francfort ?

En France, la rencontre entre Naples et l'Eintracht Francfort sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Naples-Francfort

En France, il sera de possible de voir le match Naples-Francfort en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Naples-Francfort

Trois joueurs du Napoli sont incertains pour cette rencontre : le gardien de but Alex Meret, le défenseur Kim Min-jae et l'ailier Hirving Lozano. Luciano Spalletti, espère malgré tout pouvoir titulariser ces trois joueurs. Un seul forfait est pour le moment acté : celui de Giacomo Raspadori, blessé depuis un mois.

Concernant Francfort, la star de l'équipe, Randal Kolo Muani, est suspendue après avoir écopé d'un carton rouge lors du match aller. Le vice-champion du monde ne sera pas la seul absent dans les rangs allemands : Eric Junior Dina Ebimbe et Jesper Lindstrøm sont blessés.

L'équipe probable de Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera - Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Joueurs suspendus au prochain avertissement : Politano, Kim.

L'équipe probable de l'Eintracht Francfort : Trapp - Hasebe, N'Dicka, Tuta - Knauff, Rode, Sow, Max - Götze, Kamada - Borré.

Joueurs suspendus au prochain avertissement : Hasebe, Jakić, Smolčić.

Les statistiques à connaître avant Naples-Francfort

● Naples a remporté ses 2 dernières confrontations avec des équipes allemandes toutes compétitions européennes confondues, autant que lors de ses 12 précédentes (3 nuls, 7 défaites). Sa victoire à l'aller était également sa toute 1re contre l'Eintracht Francfort, après 2 défaites.

● Le seul match précédent de l'Eintracht Francfort à l'extérieur contre Naples s'était soldé par une victoire 1-0, en décembre 1994 en 8e de finale de la C3.

● Fort de sa victoire 2-0 à l'aller, Naples a l'occasion d'accéder aux quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 1re fois. Les Italiens ont néanmoins été éliminés la seule précédente fois où ils ont remporté le match aller en rencontre à élimination directe (3-1 à domicile, 1-4 à l'extérieur contre Chelsea en 2011-2012).

● L'Eintracht Francfort a marqué lors de ses 3 matches à l'extérieur en Ligue des Champions (5 buts), avec 2 victoires et 1 défaite à la clé.

● Naples a marqué 22 buts en Ligue des Champions cette saison, la dernière fois qu'une équipe italienne a marqué plus en une seule campagne remonte à 2002-2003 où la Juventus avait marqué 30 buts et l'Inter 26 (l'AC Milan en a marqué 23 en 2004-2005 mais dont une victoire 3-0 par forfait contre l'Inter).

● Naples est invaincu lors de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue des Champions (8 victoires, 3 nuls) dont 3 victoires en 3 réceptions cette saison. Les Napolitains ont marqué au moins 3 buts lors de chacune de ces victoires, la seule équipe italienne à avoir enchaîné 4 succès avec autant de buts est la Roma entre avril et octobre 2018 (4).

● Naples a manqué 3 de ses 6 penalties tirés en Ligue des Champions cette saison, dont 1 lors du match aller contre l'Eintracht Francfort. Aucune équipe depuis 2003/04 n'a manqué 4 penalties sur une seule campagne dans la compétition (hors séances de tirs au but).

● Lors du match aller, l'Eintracht Francfort a affiché son plus petit nombre de tirs (5), tout en subissant son plus grand nombre de tirs (18) en 7 matches de Ligue des Champions.

● Khvicha Kvaratskhelia a délivré 4 passes décisives en Ligue des Champions cette saison, total le plus élevé pour un joueur de Naples sur une seule saison. L'ailier géorgien est le joueur qui a généré le plus de tirs à la suite d'une progression balle au pied en Ligue des Champions cette saison (16), en tirant 12 fois et en délivrant 4 dernières passes.

● Victor Osimhen et Giovanni Di Lorenzo ont tous 2 marqué lors de la victoire 2-0 de Naples au match aller. Aucun joueur de Naples n'a jamais marqué lors des 2 matches d'une double confrontation à élimination directe en C1.