Naples convoite Diego Carlos en remplacement de Koulibaly

Les médias italiens relaient un enthousiasme du Napoli pour le défenseur du FC Séville Diego Carlos.

Avec Kalidou Koulibaly sur le départ et convoité par le PSG notamment, le Napoli se prépare à perdre son patron en défense et anticiperait avec le recrutement du défenseur de Séville Diego Carlos selon Le Corriere Dello Sport et Il Mattino.

Sarabia : "Je suis au PSG pour progresser pas pour l'argent"

La clause de libération du joueur au club andalou serait de 75 millions d'euros, mais sa valeur marchande pourrait être plus proche de 40 millions d'euros et il pourrait faire l'objet d'une guerre d'enchères cette année, car d'après les médias anglais, aussi convoiterait Diego Carlos.

Séville s'était offert le défenseur central depuis le FC contre un montant de 15 millions d'euros l'été dernier et le joueur a été impliqué dans 31 matchs à ce jour avec le club du Nervion.