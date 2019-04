Naples - Carlo Ancelotti : "Nous avons bien préparé la prochaine saison"

Malgré la déception de l'élimination en Ligue Europa, Carlo Ancelotti trouvait des motifs de satisfaction après la défaite contre Arsenal (0-1).

s'est une nouvelle fois incliné contre (0-1) ce jeudi en quarts de finale retour de . Une défaite qui scelle l'élimination des Italiens. Malgré cette défaite, l'entraîneur napolitain Carlo Ancelotti retenait le positif pour se projeter déjà sur la saison prochaine, alors que son équipe est bien partie pour terminer deuxième de , derrière la Juve.

"Je regrette cette élimination, mais on savait que ce serait dur, a-t-il réagi après la rencontre. Le bilan de la saison ? Il y a la deuxième place, ce n'est pas rien. On a bien préparé la prochaine saison, cette équipe se reconstruit et va se reconstruire encore."

L'article continue ci-dessous

"L'équipe a montré qu'elle était compétitive contre de grandes équipes européennes qui ont trois ou quatre fois notre budget. On a mis du cœur, on a essayé. On a joué intelligemment jusqu'au but. On a eu deux occasions et pour remonter un handicap, tu as besoin que les détails te soient favorables. Avec le but, la partie était plus ou moins terminée."

"Tout n'est pas à jeter, on a failli passer devant (en phase de groupes de la C1) qui est une équipe qui va se battre pour gagner la . Ne faisons pas de drames. On veut améliorer cette équipe et essayer de faire mieux la saison prochaine."

Cette saison, sur la scène européenne, les coéquipiers de Lorenzo Insigne auront battu Liverpool (1-0) et tenu tête par deux fois au PSG lors de la phase de poules de la Ligue des champions. Troisièmes et reversés en Ligue Europa, ils avaient ensuite éliminé successivement Zurich et le RB pour se qualifier pour les quarts de finale.