Naples-Barça (1-1) - Sans briller, le Barça prend une option sur les quarts !

En obtenant un match nul précieux à Naples, le Barça a pris une option sur les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Ce n’était pas un grand Barça qui se déplaçait à ce mardi, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, mais même sans briller, les Blaugrana ont réussi à rapporter un match nul du Stade San Paolo (1-1) ! De quoi prendre une option sur les quarts de finale.

Au sortir de la première période, il aurait pourtant été difficile de prévoir un tel résultat tant les hommes de Quique Setién ont déjoué. Messi était invisible, tout comme Griezmann, et la défense n’a pas rassuré. Sur une action on ne peut plus mal démarrée par Piqué, Firpo a perdu le ballon et, au bout du bout, Mertens a nettoyé la lucarne de Ter Stegen (30e) !

Rakitic sort, le Barça se réveille

Au retour des vestiaires, la donne a changé. Et juste après la sortie de Rakitic pour l’entrée d’Arthur, Busquets a trouvé Semedo sur une passe lumineuse, lequel a transmis le cuir à Griezmann pour l’égalisation (57e) ! Naples à terre ? Loin de là. Dans la foulée, Insigne aurait pu remettre son équipe devant, tout comme Callejon, mais les deux ont buté sur Ter Stegen.

Plus d'équipes

Match nul, et donc l’impression que le Barça a pris une option sur les quarts de finale. Avec une défaite 0-1, les Catalans n’auraient évidemment pas été à enterrer avec le retour au Camp Nou, mais avec ce résultat, la bande à Messi est clairement favorite. Il faudra toutefois penser à élever le niveau de jeu, et également la solidité défensive. Setién sait ce qu’il lui reste à faire.