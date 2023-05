Naples a trouvé le remplaçant de Victor Osimhen

Déjà champion, Naples prépare déjà la saison à venir et anticipe un possible départ d'Osimhen. Les Partenopei ont déjà trouvé son remplaçant.

Si le cru napolitain 2022-2023 est assurément un millésime, les Partenopei ne veulent pas d'un vin bouchonné pour la saison à venir. Car le Napoli de Luciano Spalletti a beau avoir éclaboussé l'Europe du football, le club n'en reste pas moins un outsider dont les talents très prisés risquent de s'envoler vers d'autres horizons. Et parmi ceux-ci, on retrouve le serial buteur Victor Osimhen, que tous les grands clubs veulent s'offrir. Si le Nigérian n'est pas encore parti, la direction napolitaine ne compte pas attendre pour lui trouver un remplaçant, et ce pourrait déjà être chose faite.

Beto, le remplaçant tout trouvé d'Osimhen?

Selon Sky Sport, le Napoli serait entré en contacts avec l'Udinese en vue de s'offrir les services de Beto Betuncal, l'attaquant « symbole » des Zèbres. Pour sa deuxième saison parmi l'élite italienne, le Portugais a à nouveau atteint les deux chiffres au marquoir avec respectivement 11 et 10 buts inscrits en Serie A et pèse surtout énormément dans le jeu offensif de son équipe.

Selon le média anglais toujours, les Partenopei auraient transmis une première offre à leurs homologues qui avoisinerait les 25M. Le meilleur buteur d'Udine ne devrait toutefois pas tout de suite faire ses valises puisque sa direction en demande 35M, bien qu'elle reste ouverte aux négociations et que les relations entre les deux clubs sont positives.