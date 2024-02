Nantes – PSG : Paris s’impose dans la douleur (0-2)

Nantes recevait le PSG samedi soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Score final, 0-2.

Le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes samedi soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Avec Kylian Mbappé qui démarrait sur le banc, le PSG a eu du mal à contourner le bloc nantais dans un premier temps avant de dérouler en seconde période.

Le PSG force, Nantes est bien en place

Sans surprise, c’est le PSG qui s’accaparait du ballon dès l’entame du jeu et s’installait sur le camp adverse. Mais le bloc nantais assurait même si le gardien Descamps se faisait peur en se faisant contrer par Kolo Muani (6e). Le dernier rempart était encore sollicité dans la foulée sur un centre de Barcola qu’il détournait pour éloigner le danger (10e). Un corner sur lequel le PSG trouvait la barre suite à une déviation au premier poteau (10e).

Assiégés, les Canaris parvenaient quand même à sortir et s’offraient leur première tentative avec Chirivella qui voyait sa frappe filer au-dessus des cages de Donnarumma (11e). Le PSG dominait d’une main de maître cette première mi-temps mais n’arrivait pas à percer le bloc nantais jusqu’à la pause. Les Parisiens se faisaient même peur dans le temps additionnel du premier acte en encaissant un but de Nicolas Pallois. Mais le but fut invalidé pour une position irrégulière de Chirivella (45+3).

Paris trouve enfin la solution

La seconde période reprenait sur les mêmes bases que la première avec le PSG qui insistait sur le camp de Nantes. Mais ce sont les Canaris qui lançaient la première alerte avec une frappe vicieuse de Nicolas Pallois détournée en corner par Donnarumma (54e). Le PSG mettait ensuite fin aux ardeurs nantaises en ouvrant le score. Bien servi par Marquinhos, Lucas Hernandez décochait une frappe à l’entrée de la surface qui trompait Descamps avec l’aide de Sissoko (0-1, 60e). Les Canaris ne se décourageaient pas pour autant et tentaient également leur chance. Mais aucune de leurs tentatives ne connaissaient de réussite.

Getty

Entré en cours de jeu, Kylian Mbappé obtenait un penalty qu’il transformait lui-même pour faire le break (0-2, 78e). Nantes passait tout près de la réduction du score dans la foulée mais Donnarumma déviait la frappe de Chirivella sur le poteau (80e). Le score n’évoluera plus et le PSG quittait la Beaujoire avec les trois points de la rencontre. Avec cette victoire, le PSG (1er, 53pts) prend désormais 14 points d’avance sur son dauphin, Nice (2e, 39pts) et se rapproche du titre. De son côté, le FC Nantes (13e, 22pts) se retrouve dans le viseur de la zone rouge.