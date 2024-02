Nantes - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nantes et Lens s’affrontent samedi pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le FC Nantes reçoit le RC Lens samedi à l’occasion de la 20e journée du championnat français. Pratiquement dans la même dynamique ces dernières journées, les deux équipes sont dans l’obligation de remporter leur prochain match au risque de se retrouver dans une position délicate.

Nantes - Lens, un match piège

Nantes n’y arrive décidément pas cette saison. Malgré l’arrivée de Jocelyn Gourvennec en milieu de saison pour remplacer Pierre Aristouy, les Canaris ne vont toujours pas de l’avant. Les Nantais sont d’ailleurs proches de la zone de la relégation avec une décevante 13e place (19 points). La mauvaise spirale de Nantes se confirme à travers leurs dernières prestations, le club n’ayant remporté qu’une seule de ses sept derniers matchs. Face à Lens, une équipe qui se retrouve dans la même situation mais dans un contexte différent, les Canaris vont devoir sortir le grand jeu pour arriver à bout des Sang et Or. Etant à domicile, Nantes pourra compter sur le soutien de son public pour créer la surprise samedi.

Du côté de Lens, le contexte est différent mais la dynamique reste la même. Les Sang et Or (8e, 29pts) sont distancés dans la course à l’Europe. Les hommes de Franck Haise ont enchainé des chocs ces dernières journées contre Nice (défaire 2-0), Monaco (2-2) et le PSG (défaite 2-0) sans succès. Ce n’est que contre Toulouse lors de la journée précédente que Lens a pu retrouver le chemin de la victoire. La position de Lens au classement interdit au club d’enregistrer une nouvelle contre-performance et encore moins, contre un adversaire moins classé. Cependant, Franck Haise et ses joueurs devront éviter tout excès de confiance pour ne pas tomber dans le piège de Nantes.

Horaire et lieu de match

Nantes – Lens

20e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Beaujoire

A 21h française

Les compos probables du Nantes - Lens

Nantes : Lafont - Amian, Pallois, Zeze, Duverne - Sissoko, Douglas, Chirivella - Coco, Mohamed, Mollet

Lens : Samba - Sotoca, Aguilar, Danso, Medina, Frankowski - Diouf, Abdul Samed, Pereira da Costa - Saïd, Wahi

Sur quelle chaîne suivre le match Nantes – Lens ?

La rencontre entre le FC Nantes et le Racing Club de Lens sera à suivre ce samedi 03 février 2024 à partir de 21h sur Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal et aussi le service DAZN.