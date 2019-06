Nantes - Halilhodzic restera l'entraîneur la saison prochaine

Après une saison compliquée à la tête du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a été confirmé dans ses fonctions par le directeur général, Frank Kita.

Vahid Halilhodzic sera toujours l'entraîneur du FC la saison prochaine. C'est ce qu'a annoncé le directeur général du club, Franck Kita, dans la foulée de la conférence de presse de présentation de la nouvelle recrue des Canaris, Denis Appiah.

"Nous sommes sur une nouvelle saison, avec un coach qui a sorti l'équipe d'une galère à partir d'octobre 2018, et nous en étions très heureux", a-t-il d'abord affirmé. Pour rappel, le Bosnien avait été nommé après l'échec du passage d'Oscar Garcia, choisi par la direction nantaise à l'été 2018 pour prendre les rênes de l'équipe.

"Vahid Halilhodzic fait du très bon travail, nous avons eu de très bons résultats. La page est tournée, nous sommes sur une nouvelle saison. Bien sûr qu'il sera sur le banc à ." C'est en effet dans le nord que les Nantais entameront leur saison le 10 août prochain.

Denis Appiah : "Nantes est un bon club de "

"Nous démarrons une nouvelle saison. Il y aura des arrivées, des départs, nous restons ambitieux et allons faire une bonne saison", a également précisé Franck Kita, alors que Denis Appiah venait de donner ses premières impressions/

"Nantes est un très bon club de , a pour sa part estimé la nouvelle recrue. Ces trois-quatre dernières années ils ont toujours fini dans les 10 premiers à part l'an dernier, où c'était un peu plus compliqué. C'est une équipe qui joue un bon football.

"J'avais besoin de me relancer, de retrouver quelque chose que je connaissais avec la Ligue 1, a précisé le latéral passé par . J'ai senti que le club me voulait et moi j'avais besoin de revenir dans un cadre où on comptait sur moi pour pouvoir reprendre confiance."