Nagelsmann succède à Flick comme sélectionneur de l’Allemagne

Julian Nagelsmann vient d’être officiellement intronisé come nouveau sélectionneur de l’Allemagne.

Nagelsmann a été confirmé comme nouveau sélectionneur de l'Allemagne après le départ de Hansi Flick. L'ancien entraîneur du Bayern a signé un contrat qui court jusqu'à la fin du mois de juillet 2024. Sandro Wagner et Benjamin Glück seront ses adjoints au sein de l'équipe nationale.

Nagelsmann, deuxième plus jeune sélectionneur de l'Allemagne

"Nous avons un championnat d'Europe dans notre propre pays. C'est quelque chose de spécial, quelque chose qui se produit toutes les quelques décennies. Je subordonne tout au fait d'avoir un grand tournoi dans un grand pays", a-t-il déclaré à la DFB. "J'ai très envie de relever ce défi. L'apparition à Dortmund a été le début. L'année prochaine, nous serons un groupe soudé".

Le directeur sportif de la DFB, Rudi Voller, est convaincu que Nagelsmann est l'homme de la situation avant le tournoi en Allemagne l'été prochain.

"Julian Nagelsmann était notre candidat préféré au poste de sélectionneur national dès le début des recherches. Il n'est pas seulement un expert absolu du football, mais il a déjà prouvé dans toutes ses fonctions - à un très jeune âge pour un entraîneur principal - qu'il peut motiver et inspirer une équipe et l'ensemble de l'environnement", a-t-il déclaré.

"Sa passion pour le football est perceptible et contagieuse, tout comme celle de ses deux entraîneurs adjoints Benjamin Glück et Sandro Wagner, dont j'ai récemment pu constater la grande énergie. Julian Nagelsmann, avec ses qualités et sa personnalité, jouera un rôle crucial pour que nous puissions tous vivre un grand Championnat d'Europe dans notre propre pays cet été.

Flick est devenu le premier technicien de l’histoire à être limogé de son poste de sélectionneur de l'Allemagne après la défaite 4-1 de l'équipe contre le Japon. Cette défaite est intervenue après une nouvelle campagne décevante de la Coupe du monde qui a vu l'Allemagne éliminée en phase de groupes pour la deuxième fois d'affilée. Les résultats ne se sont pas améliorés après le tournoi, Flick n'ayant remporté que 12 victoires en 25 matches. Nagelsmann a été nommé dans l'espoir de redresser la barre et de mener les hôtes de l'Euro 2024 à la victoire l'été prochain.

À 36 ans, Julian Nagelsmann devient le deuxième plus jeune entraîneur à prendre en charge l'équipe nationale allemande. Seul Otto Nerz était plus jeune (34 ans et 10 jours) lorsqu'il a fait ses débuts en tant que premier entraîneur allemand en 1926.