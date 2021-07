Nagelsmann promet de ne pas paniquer sur le mercato

Les champions d'Allemagne sont contraints de compenser plusieurs départs, mais leur coach n'est pas pressé de recruter.

L'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann ne semble pas inquiet plus que cela par la passivité de son club sur le marché des transferts. Le club bavarois n'ayant pour l'instant recruté que le Français Dayot Upamecano. Et le revers essuyé lors du premier match de préparation ne l'a pas perturbé plus que cela.

Les champions d'Allemagne, qui alignaient une équipe composée en grande partie de joueurs de réserve et de jeunes, se sont inclinés 3-2 contre Cologne lors du match amical de samedi. Une rencontre qui marquait donc les débuts de Nagelsmann dans ses nouvelles fonctions.

Nagelsmann prône la patience

L'ex-entraineur de Leipzig n'est pas inquiet pour la suite, ni pour son effectif et ce malgré la perte des éléments tels que David Alaba, Javier Martinez et Jerome Boateng. A ses yeux, les choses suivent leur cours normal et rien ne sert de s'alarmer. "Les conditions financières sont les mêmes que la semaine dernière. Nous avons toujours le devoir de tout contrôler et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas", a expliqué Nagelsmann aux journalistes après le match. "Il faut réagir aux circonstances actuelles, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas comme si les joueurs seraient absents pendant quatre mois. Nous n'avons pas à paniquer. Si nous avons beaucoup de joueurs blessés, il est normal que nous devions regarder. Mais si ces joueurs blessés ne doivent se reposer que six semaines, nous n'avons pas besoin de nous précipiter."

Nagelsmann était également satisfait de ce qu'il a vu d'une équipe du Bayern expérimentale, faisant l'éloge d'une poignée de jeunes qui ont eu un impact positif malgré la défaite. "Dans l'ensemble, ça allait. Il y avait beaucoup de joueurs qui ne jouent pas en Bundesliga et qui n'ont pas de rythme, a-t-il relevé. Nous avons bien créé nos occasions et mis des buts. Nous avons encaissé les trois buts presque de la même manière : nous avons joué pour le hors-jeu, sans pression sur le ballon, et nous n'avons pas bien défendu les centres adverses. C'était un peu trop facile. Mais vu l'équipe, la performance était correcte. Trois ou quatre jeunes se sont très bien débrouillés. Armindo Sieb par exemple était bon. De même que Tyler (Booth) ou Malik (Tillmann)".

"C'était bien, compte tenu qu'on manquait de rythme et que beaucoup de joueurs n'ont jamais joué dans l'élite. Et Cologne était presque au complet, à une ou deux exceptions près, leur onze de la première mi-temps sera sur le terrain pour le début de la Bundesliga", a ajouté le successeur de Hansi Flick.