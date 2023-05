Nagelsmann était le premier choix de Chelsea mais n'a pas voulu rejoindre les Blues

Chelsea a contacté Julian Nagelsmann peu après son départ du Bayern Munich, mais n'est pas parvenu à un accord avec le technicien de 35 ans.

L'agent de Nagelsmann, Volker Struth, a affirmé que l'ancien joueur du Bayern était le premier choix de Chelsea pour remplacer Graham Potter au poste de manager. Nagelsmann s'est retiré de la course à la direction de Stamford Bridge en avril, mais Struth affirme qu'il aurait pu obtenir le poste s'il l'avait vraiment voulu.

"Il était leur premier choix, c'est ce que nous savions. Je pense que cela se serait produit s'il l'avait voulu", a déclaré Struth au podcast Phrasenmaher de Bild. "Je peux confirmer que Chelsea a rapidement appelé [après le départ de Nagelsmann du Bayern]. Il y a eu des conversations téléphoniques.

Struth estime également que Nagelsmann a fait le bon choix en décidant de ne pas rejoindre le club de Premier League.

"C'était la bonne décision [de Nagelsmann] de ne pas aller là-bas", a-t-il ajouté. "C'est un club en difficulté en ce moment. Et sa politique de transfert, qui consiste à dépenser quelques centaines de millions d'euros, a suscité des attentes auxquelles il faut répondre. Il y avait aussi d'autres problèmes".

Chelsea a connu une campagne difficile et se retrouve à la 11e place du classement. Cependant, les Blues sont désormais prêts à nommer Mauricio Pochettino comme prochain manager permanent du club. L'ancien manager de Tottenham signera un contrat de trois ans et prendra la relève de Frank Lampard à la fin de la saison.

Chelsea n'a plus que trois matches à jouer en Premier League cette saison. Les Blues se rendent à Manchester City dimanche, avant d'affronter Manchester United à Old Trafford quatre jours plus tard. Le dernier match de Chelsea, qui a été une campagne malheureuse, se déroulera à domicile contre Newcastle le 28 mai.