Nacho Monreal : "Özil avait des problèmes avec tout le monde"

Récemment mis à l'écart par son club de Fenerbahçe, Mesut Özil vit une fin de carrière en eau de boudin. Après avoir fait le bonheur du Real Madrid et d'Arsenal, l'Allemand peine à retrouver son niveau d'antan et ne suscite guère de convoitises... Une descente aux enfers.

Avec Wenger, le courant ne passait plus

Dans un entretien accordé à FourFourTwo, Nacho Monreal, son ancien partenaire à Arsenal, est revenu sur la déchéance du milieu offensif de 33 ans chez les Gunners. Une fin d'aventure notamment marquée par des différents avec Arsène Wenger, son ex-entraîneur.

"Le problème d'Özil, c'est qu'il avait des problèmes avec tout le monde. Ça s'est mal terminé avec Wenger, il n'a pas joué les derniers matchs avec lui, puis Emery a essayé de le ramener et d'en faire notre leader. Au début, il lui a donné beaucoup de confiance et Mesut a beaucoup joué, mais l'entraîneur a compris qu'il y avait d'autres coéquipiers qui étaient en meilleure condition", a ainsi raconté l'actuel défenseur de la Real Sociedad. Selon lui, le statut et le talent de Mesut Özil n'étaient plus suffisants aux yeux du staff des Gunners.

Le talent n'excuse pas tout...

"Özil était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, l'un des mieux payés, mais ils ont vu qu'il n'était pas au niveau requis. En tant que personne, il était bon avec tout le monde mais il a aussi raté beaucoup de matchs à cause d'une blessure", s'est souvenu l'Espagnol. Autrefois considéré comme l'un des plus grands talents du football mondial, le natif de Gelsenkirchen était censé se relancer en Turquie. Mais encore une fois, cela s'est mal terminé...