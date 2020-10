Munir El-Haddadi convoqué avec le Maroc

Alors qu’il compte une cape avec l’équipe nationale espagnole, Munir El-Haddadi a été appelé ce jeudi par Vahid Halilhodzic, le sélectionneur du . Il va être le premier à tirer profit des nouvelles réformes de la FIFA, qui permettent à tout jouer de changer de nationalité sportive s’il compte 3 capes ou moins avec sa première sélection.

El-Haddadi n’est pas le seul néophyte de la dernière liste du technicien bosnien. Six autres joueurs peuvent aussi nourrir l’espoir de faire leur baptême de feu avec les Lions de l’Atlas durant ce mois d’octobre. Il s’agit de Samy Mmaee, Soufiane Chakla, Dries Saddiki, Nassim Boujellab, Aymen Barkok et Moha Rharsalla.

