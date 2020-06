Muller égale le record de De Bruyne

Thomas Muller a participé ce samedi au large succès du Bayern sur le terrain de Leverkusen. Il n’a pas marqué, mais a délivré une passe décisive. Et cette passe est hautement symbolique puisque c’est 20e de la saison et aucun joueur n’avait fait mieux dans l’histoire de ce championnat.

Il n’y a que le Belge Kevin De Bruyne qui avait atteint ce chiffre par le passé. C’était lors de la saison 2014/15. Le Belge défendait alors les couleurs de Wolfsburg. Une marque qui a longtemps semblé inatteignable.

20 - @esmuellert_ provides his 20th assist this #Bundesliga season and therefore equaling the record held by Kevin de Bruyne from the 2014-15 season. Silver-Platter. @FCBayernEN #B04FCB pic.twitter.com/udhpjDuoHg