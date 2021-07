Mourinho se voit meilleur qu’à l’Inter

José Mourinho pense être aujourd’hui un meilleur technicien qu’il y a dix ans lors de son passage à l’Inter.

Le nouveau coach de la Roma, Jose Mourinho, affirme qu'il revient au football italien en étant meilleur technicien qu'il ne l'était il y a dix ans avec l'Inter Milan. Pourtant, il n’a plus remporté le moindre trophée depuis 2017.

Mourinho est arrivé vendredi à Rome afin de prendre les commandes de la formation giallorossa. En rejoignant sa nouvelle demeure, il a eu le plaisir de découvrir que les fans locaux l’ont déjà adopté. Les tifosi lui ont réservé un accueil de rock star, convaincus qu’il fera mieux que son prédecesseur Paulo Fonseca.

Mourinho compte sur son expérience

Sur le site officiel du club, The Speciale One s’est exprimé sur ce nouveau challenge et les conditions dans lesquelles il aborde : « Je vais beaucoup mieux maintenant. Je suis sérieux - parce que je pense que c'est un travail où l'expérience compte beaucoup. L'expérience fait que tout ressemble à du déjà vu parce que j’ai vécu tellement d'expériences depuis que j'ai quitté l'Italie. Je suis allé au Real Madrid, ce qui a été une expérience incroyable, où j'ai réalisé mon rêve de gagner en Italie, en Angleterre et en Espagne. Puis de nouveau en Angleterre où ma famille réside ».

Le coach portugais est concentré entièrement sur son nouveau défi, mais il n’oublie pas son passage à Tottenham. Il en a toujours gros sur le cœur par rapport à la manière dont sa mission s’est achevée : "J'ai même connu l’expérience extrême d'amener une équipe en finale d’une compétition et de ne pas la jouer, ce que je pensais ne jamais arriver dans ma carrière et c'est arrivé. Donc, avec tant d'expériences et d'apprentissage avec les bons et les mauvais moments, je suis beaucoup plus préparé maintenant que je ne l'étais il y a dix ans".

Du côté de l’Olimpico, Mourinho aura fort à faire car il va devoir redonner des couleurs à un club qui n’a plus conquis le moindre trophée depuis 2008.