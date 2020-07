Mourinho : "Ndombele peut inverser la situation de sa carrière à Tottenham"

L'entraîneur portugais est convaincu que l'ancien Lyonnais pourra se débrouiller bien avec le club du nord de Londres.

José Mourinho pense que Tanguy Ndombele peut inverser la situation à , soulignant le début difficile de la carrière de Luka Modric avec le . Ndombele a été la recrue la plus chère de Tottenham après son arrivée en provenance de contre 55 millions de livres sterling l'année dernière, mais le milieu de terrain français a eu du mal à Londres, et il aurait dit à Mourinho qu'il ne voulait plus travailler avec lui. Des clubs comme le et le ont été liés à Ndombele.

Mais l'entraîneur de Tottenham, Mourinho, a soutenu Ndombele, soulignant l'impact de Modric à Madrid. Après un début tumultueux dans la capitale espagnole après avoir quitté les Spurs en 2012, le Croate a remporté le Ballon d'Or, quatre et la . "Rien ne se passe lorsque les joueurs n'ont pas de talent. Donc, quand un joueur n'a pas de talent, rien ne se passe. Lorsque vous êtes né sans potentiel, vous mourrez sans potentiel. Lorsque vous avez du talent beaucoup de choses peuvent changer et beaucoup de choses peuvent arriver", a déclaré Mourinho avant le choc de jeudi contre Sheffield United.

"Comme vous le dites, je ne le connaissais pas, un an avant son arrivée, mais peut-être depuis les six mois où je suis arrivée. Donc sur les six premiers mois, je ne suis pas du genre à vivre ce qui s'est passé au cours des six premiers mois, ce qui très important quand un joueur arrive d'un club différent, d'un pays différent, d'une culture du football - je ne sais pas ce qui s'est passé au cours de ces six premiers mois, je sais ce qui s'est passé quand je suis arrivé et il y avait des problèmes", a ajouté le Portugais.

"Les blessures, les petites blessures, la condition physique et cela ont brisé cet impact initial, lorsqu'un joueur commence à travailler avec un entraîneur, cela a immédiatement brisé cet impact que vous pouvez avoir avec d'autres joueurs. Maintenant, c'est la situation où tout le monde doit s'y adapter, je veux que tout le monde s'y adapte, le club veut que tout le monde s'y adapte, c'est le fait que nous sommes un grand club et nous voulons être un plus grand club", a conclu José Mourinho.

"Être sur le banc, ce n'est pas un drame"

L'entraîneur de Tottenham a évoqué sa manière de gérer la concurrence : "Quand vous êtes un grand club qui veut être plus grand, vous avez beaucoup de bons joueurs, vous n'avez pas de cinq ou six, ou 10 ou 11, vous en avez beaucoup, et quand vous avez cela, vous avez beaucoup d'options. Vous pouvez affronter toutes les compétitions, mais les joueurs, les fans, vous la presse, tout le monde doit comprendre que vous ne pouvez commencer qu'avec 11 joueurs, et dans de nombreux autres clubs, il semble normal d'avoir de grands joueurs sur le banc".

"Vous allez à , vous allez à , , le Real Madrid, Barcelone, le et beaucoup de meilleurs joueurs sont sur le banc, et c'est normal. À Tottenham, ce que je ressens, c'est que chaque fois qu'un joueur de haut niveau est sur le banc, c'est un drame, et les joueurs doivent comprendre que ce n'est pas un drame, vous devez comprendre que ce n'est pas un drame et tout le monde doit comprendre. J'espère que la saison prochaine nous aurons encore plus de meilleurs joueurs sur le banc parce que cela signifie que nous voulons être plus grands que nous ne le sommes actuellement", a expliqué le Portugais.

"Quand un joueur de haut niveau est sur le banc, cela ne signifie pas qu'il y a une histoire derrière, cela signifie que nous avons beaucoup d'options. Donc, l'autre jour, quand j'ai fait jouer Moussa Sissoko et Giovani Lo Celso au milieu de terrain, il n'y a pas de drame que Harry Winks ne joue pas ou Ndombele ne joue pas. Il n'y a pas de drame si Erik Lamela ne joue pas, c'est la vie dans un grand club. Donc, pas de problème avec Tanguy, il est dans un grand club, point final. Il est dans un grand club et il doit rivaliser avec les autres gars. C'est une option pour moi, c'est un très bon joueur, il jouera probablement demain, le prochain match, il n'y a pas de problèmes", a enchéri le technicien des Spurs.

À la question de savoir si Ndombele peut changer sa situation, Mourinho a ajouté: "Bien sûr, je crois - j'ai commencé ma réponse, s'il n'y a pas de talent, il n'y a rien à faire, avec du talent il y a beaucoup à faire. Vous n'avez pas de talent , vous n'avez aucune chance. Le football est plein de joueurs avec des débuts difficiles. Luka Modric au Real Madrid, après six mois, il a été élu la pire signature de l'histoire du Real Madrid par les fans et la presse, quelques mois plus tard, il a été champion, puis champion d'Europe, puis a été le meilleur joueur du monde. Quand le talent est là, beaucoup de choses peuvent arriver avec l'adaptation, mais si le talent est là, quelque chose de bon peut arriver".

Questionné sur le fait que Ndombele ait un problème avec sa mentalité, Mourinho a répondu: "C'est une question pour lui, pas une question pour moi. Je le connais depuis six mois et ce n'est pas à moi de définir le profil psychologique d'un joueur. Une chose est les sentiments, une autre est la réalité. Je ne suis pas un génie pour entrer en six mois dans le cerveau de quelqu'un pour décrire à 100% comment la personne se sent, vous devez demander. "