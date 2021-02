Mourinho envoie un message à Lloris

Le coach de Tottenham José Mourinho a tenu à adresser son soutien à Hugo Lloris.

Malgré une passe plus difficile pour Hugo Lloris depuis quelques semaines, José Mourinho ne lâche pas le portier des Blues comme en témoignent ses récents propos.

« Pour moi, Alisson (le gardien de Liverpool) est l’un des cinq meilleurs gardiens de but du monde, et lors des derniers matches, il a fait de grosses erreurs mais il fait partie des cinq meilleurs gardiens du monde, a tonné le coach portugais dans des propos repris par L’Équipe.

"C’est la même chose pour Hugo, a estimé le technicien portugais en conférence de presse. Il a été très constant depuis qu’il s’est remis de sa blessure et quand bien même il aurait été responsable d’un de nos buts encaissés, il reste mon numéro un. Il a toute ma confiance. »

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur de Tottenham a récemment admisavoir pris de "mauvaises décisions" vis-à-vis de Gareth Bale et Dele Alli, peu utilisés par les Spurs cette saison.

"Les bons joueurs quand ils sont en forme et quand ils sont prêts et quand ils peuvent jouer sont toujours les bienvenus, toujours les bienvenus", a ainsi déclaré l'ancien coach du Real Madrid, avant d'admettre qu'il a peut-être certaines responsabilités dans l'échec des deux joueurs.

"Parfois nous pouvons prendre de mauvaises décisions, nous le faisons tous, mais aucun de nous n'est fou. Aucun de nous ne dit que je ne veux pas que ce joueur m'aide, moi et l'équipe, quand le joueur a le potentiel et les conditions dont il a besoin pour le faire. Lo Celso nous manque depuis très, très longtemps. Nous perdons Reguilon pendant quelques semaines. Si nous pouvons les récupérer, si nous pouvons avoir Dele et Gareth en forme et prêts à jouer, c'est une grande amélioration", a encore asséné le coach portugais des Spurs.