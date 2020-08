Mourad Boujellal n’abandonne pas totalement le projet

Au lendemain de l’annonce de son retrait du projet de rachat de l’OM, Mourad Boudjellal a tempéré ses propos et ne restera qu’à une condition.

Projet de rachat de l’OM, saison 1 épisode 50. On pensait que l’affaire avait pris du plomb dans l’aile après la volonté publique de Mourad Boudjellal de se retirer du projet suite aux différents communiqués du clan Ajroudi. "Je trouve honteux tous ces communiqués qui sont sortis et que je découvre dans la presse", avait déclaré l’ancien président du RCT sur RMC Sport.

Un fauteuil pour trois

Mais le dossier se passe à Marseille et on n’est jamais à l’abris de rien. La preuve puisque moins de 24h après sa sortie, Boudjellal est revenu sur ses propos. Il maintient ce qu’il a dit concernant l’arrivée de deux nouvelles personnes dans le clan Ajroudi, à savoir Stéphane Cohen (fondateur de la banque Wingate) et Marc Deschenaux (juriste). Mais il n’est pas prêt de quitter le navire. A une condition et pas des moindres.

"Mon ambition olympienne ne pourra juste pas se faire avec ces gens là, a-t-il confié à Var-Matin. Il faut juste que Mohamed Ajroudi comprenne que tant que ces deux-là seront là, Frank McCourt ne discutera pas", avant de poursuivre. "Vous savez, un proverbe arabe dit qu’on ne quitte pas un fauteuil pour s’asseoir sur une chaise. Je n’ai pas quitté le fauteuil, mais les deux personnes qui sont assises sur mes genoux doivent s’en aller."