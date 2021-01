Mostafa Mohamed ne rejoindra pas l’ASSE

L’international égyptien Mostafa Mohamed ne sera pas la prochaine recrue des Verts. Les négociations sont rompues.

Alors qu’on croyait le deal en bonne voie, la venue de Mostafa Mohamed à l’AS Saint-Etienne a désormais très peu de chances d’aboutir. Les dirigeants du club de Zamalek, là où évolue le joueur, ont pris la décision de stopper les pourparlers.

Les responsables cairotes ont fait machine arrière car des propos de Roland Romeyer, l’un des deux co-présidents de l’ASSE, leur ont déplu. C’est ce qu’on peut en déduire à travers le communiqué rendu publique ce vendredi.

« Le Zamalek réfute les commentaires du président de Saint-Etienne sur les personnes qui ont demandé une commission à l'intérieur du club pour finaliser l'accord, et demande la révélation immédiate des noms de ceux qui ont demandé l'argent, s'ils existent », indique la note. Romeyer avait en effet confié au quotidien « An-Nahar » que des personnes tierces gravitant autour du club ont demandé une commission en cas de finalisation de deal.

Le Zamalek va engager des poursuites judiciaires

Le Zamalek a ajouté que "les négociations sont maintenant rompues et de manière définitive. Nous prenons également des mesures juridiques pour faire valoir nos droits et publierons chaque détail sur l'incident".

L’AS Saint-Etienne était prêt à faire un gros sacrifice financier pour faire venir l’international égyptien au Chaudron et en faire son nouvel avant-centre titulaire. Une somme de 4M€ avait été évoquée comme indemnité de transfert.

Mostafa a été le meilleur buteur de Zamalek à l’occasion de la dernière Ligue des Champions avec 8 buts et c'est le chiffre le plus élevé pour un joueur de Zamalek en une seule compétition de C1 africaine. Il a également été le meilleur buteur de la CAN des moins de 23 ans que l'Egypte avait remporté avec 4 réalisations réussies. Au total, il a marqué 19 buts et fourni 4 passes décisives en 51 matchs avec Zamalek. La formation cairote va donc continuer à profiter des services et Mostafa attendra avant de connaitre sa première expérience en Europe.