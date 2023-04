Montpellier – Rennes : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Montpellier-Rennes.

Montpellier en quête d'une victoire

Après deux défaites consécutives en Ligue 1 contre Toulouse et Lille, Montpellier (13e avec 37 points), va tenter de renouer avec la victoire à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1 afin de se rapprocher du maintien.

Mais les Montpelliérains auront fort à faire face à Rennes (6e avec 53 points) qui vise une place européenne et vient d'infliger une correction à Reims (3-0).

Date, horaire et lieu de Montpellier-Rennes

Date Dimanche 23 avril 2023 Ville Montpellier (France) Stade Stade de la Mosson Heure du coup d'envoi 17h05 heure française Compétition 32e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Ruddy Buquet (France)

Sur quelle chaîne voir le match Montpellier-Rennes ?

En France, la rencontre entre le Montpellier HSC et le Stade Rennais sera diffusée sur Canal+ Foot.

Le streaming pour voir le match Montpellier-Rennes

En France, il sera de possible de voir le match Montpellier-Rennes en streaming sur l'application MyCanal.

Ligue des Champions, Ligue 1, Formule 1... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs. Abonnez-vous à Canal+ et sa plateforme VOD MyCanal (*)

Les compositions probables de Montpellier-Rennes

Pour cette rencontre, Montpellier sera pratiquement au complet. Seuls Théo Sainte-Luce (réathlétisation) et Maxime Estève (réathlétisation) seront absents. En revanche, Michel Der Zakarian devrait pouvoir s'appuyer sur Téji Savanier. « Il s'est entraîné jeudi et vendredi et, normalement, il va pouvoir jouer », a confié son coach.

Du côté des Rennais, plusieurs joueurs sont forfaits : Adrien Truffert et Martin Terrier, deux blessés de longue date tout comme Xeka et Désiré Doué.

Absent de l'entraînement mercredi, le Norvégien Birger Meling va mieux et devrait pouvoir figurer dans le groupe rennais.

L'équipe probable de Montpellier : Lecomte - Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla - Chotard, Ferri - Nordin, Savanier, Khazri - Wahi. L'équipe probable de Rennes : Mandanda - Traoré, Omari, Theate, Meling - Tait, Ugochukwu, Bourigeaud - Doku, Kalimuendo, Gouiri.

Les statistiques à connaître avant Montpellier-Rennes

● Montpellier s'est incliné lors de 6 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 face à Rennes (1 victoire – 18 buts encaissés), soit autant de défaites que lors de ses 20 premiers depuis son retour dans l'élite en 2009-2010 (7 succès, 7 nuls – 16 buts encaissés).

● Montpellier s'est incliné lors de 3 de ses 5 dernières réceptions de Rennes en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), autant que lors de ses 19 premières (9 succès, 7 nuls).

● Montpellier a marqué lors de chacun de ses 9 matches de Ligue 1 depuis le retour de Michel Der Zakarian sur le banc, seul Lens est sur une plus longue série (10).

● Rennes compte 53 points après 31 matches de Ligue 1, il n'y a qu'en 1998-1999 (56 – 5e à la fin) et en 2021-2022 (56 – 4e à la fin) qu'il a fait mieux à ce stade en comptant 3 points pour une victoire.

● Montpellier a perdu 8 matches à domicile en Ligue 1 cette saison (6 victoires, 2 nuls), seuls Ajaccio et Angers font pire (11 revers chacun). Il n'y a qu'en 2003-2004 et 2015-2016 (10 à chaque fois) que le MHSC s'est plus souvent incliné à domicile sur l'ensemble d'un même exercice de L1.

● Montpellier a perdu 5 matches après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe.

● Faitout Maouassa va retrouver son ancien club de Rennes avec qui il a été impliqué dans 7 buts en 65 matches de Ligue 1 (3 buts, 4 passes décisives), soit moins qu'en 26 rencontres avec Montpellier (8 – 3 buts, 5 passes décisives).

● Arnaud Kalimuendo est impliqué dans 4 des 6 derniers buts marqués par des joueurs de Rennes en déplacement en Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives). Il est impliqué dans au moins 10 buts lors de chacune de ces 3 dernières saisons de L1 (7 buts et 3 passes décisives en 2020-2021, 12 buts en 2021-2022, 7 buts et 3 passes décisives en 2022-2023), soit le plus jeune joueur des 5 grands championnats européens à avoir réussi cette performance.

● L'entraineur de Montpellier Michel Der Zakarian n'a remporté aucun de ses 8 matches de Ligue 1 face à Bruno Génésio (4 nuls, 4 défaites), soit l'entraîneur qu'il a le plus affronté sans jamais connaître la victoire dans l'élite.

● L'entraineur de Rennes Bruno Génésio est invaincu en 10 matches de Ligue 1 face à Montpellier (7 victoires, 3 nuls), soit l'équipe qu'il a le plus affrontée sans jamais connaître la défaite dans l'élite.

(*) Cette page contient un lien d'affiliation. Lorsque vous vous abonnez par le biais du lien fournis, nous pouvons percevoir une commission.