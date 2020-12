Montpellier -PSG : Tuchel fait tourner, Mbappé sur le banc, Di Maria titulaire

A quatre jours du match décisif contre l’Istanbul Basaksehir, Tuchel a fait le choix de remanier son onze avec Mbappé sur le banc.

Depuis samedi matin, il était déjà certain que Neymar, Marco Verratti et Presnel Kimpembe ne prendraient pas part à la rencontre contre . Face à l’accumulation des matches et en prévision du match décisif pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l' , Thomas Tuchel a décidé de faire tourner son effectif et de faire reposer certains organismes. En plus de ces deux absences, l’entraîneur allemand a fait une large revue de ses troupes à la Mosson.

Pour affronter les Héraultais, le PSG se présente sans Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore, en manque de réussite ces dernières semaines, devra attendre la deuxième période de ce match pour inscrire son 100eme but sous les couleurs parisiennes puisqu’il prend place sur le banc, au même titre que Alessandro Florenzi ou encore Marquinhos.

En l’absence de tous ces cadres, Tuchel a innové dans le système tactique. Exit le 4-4-2 de ces derniers temps et retour à une défense à 5 comme aperçue lors de la dernière demi-heure contre . Titularisé contre , le jeune Timothée Pimbélé va connaître sa deuxième titularisation de suite en championnat. Prolongé jusqu’en 2024 durant la semaine, le Titi parisien vit un rêve éveillé. Il formera un trio avec Abdou Diallo et Laywin Kurzawa.

Colin Dagba et Mitchell Bakker seront les pistons, censés apporter le danger offensivement pour servir le duo d’attaque Kean – Di Maria. Resté sur le banc contre Manchester United et n’ayant joué que vingt minutes contre Bordeaux, l’Argentin connait sa première titularisation depuis le match contre Bordeaux. Enfin, le trio du milieu de terrain sera composé d’Idrissa Gueye, d’Ander Herrera et de Rafinha.

Du côté de Montpellier, Michel Der Zakarian a été obligé de titulariser Yun en attaque, suite au test positif d’Andy Delort au Covid-19. Vitorino Hilton est lui une nouvelle fois remplaçant, la charnière se composant de Pedro Mendes et Daniel Congré.

La composition de Montpellier : Omlin - Sambia, Mendes, Congre, Ristic - Savanier, Ferri, Mollet - Yun, Laborde, Mavididi.

La composition du PSG : Navas - Dagba, Pembele, Diallo, Kurzawa, Bakker - Herrera, Gueye, Rafinha - Kean, Di Maria