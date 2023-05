Montpellier : Laurent Nicollin fixe le prix pour Elye Wahi et ce n'est pas donné

Révélation de la saison avec Montpellier, Elye Wahi est très courtisé. Mais son président, Laurent Nicollin a fixé un prix très élevé.

Elye Wahi est devenu cette saison la star du Montpellier Hérault Sport Club. A seulement 20 ans, l'attaquant français a inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Il a même inscrit un quadruplé contre l'Olympique Lyonnais devenant le premier joueur de son club à réaliser une telle prouesse.

Forcément, ses prestations ont attiré l'attention de nombreux clubs qui aimeraient s'attacher les services de la nouvelle pépite du football français.

Montpellier a déjà refusé une offre de 25 millions d'euros !

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec son club formateur, Elye Wahi devrait quitter Montpellier l'été prochain comme le révèle L'Equipe dans son édition du 14 mai 2023.

Selon nos confrères, Laurent Nicollin, le président du MHSC s'est fait une raison. Mais le fils du regretté Louis Nicollin n'a pas l'intention de laisser filer son joueur sans une grosse contrepartie.

« En janvier, j'ai refusé 25 millions d'euros plus des bonus d'un club anglais. Il y a beaucoup de clubs intéressés. Je pense que, si Elye Wahi était l'attaquant de l'Olympique de Marseille, il vaudrait 60 millions d'euros. Il est voué à jouer dans de très grands clubs européens parce qu'il a le potentiel pour. Je le lui souhaite », a confié Nicollin à L'Equipe.

Selon le célèbre quotidien sportif, Montpellier n'exigera pas 60 millions d'euros mais est prêt à vendre son joueur pour une somme d'au moins 30 millions d'euros.

Ligue 1, Bundesliga, Premier League : de nombreux clubs intéressés

Parmi les clubs intéressés, L'Equipe dévoile plusieurs noms : ceux de l'Olympique de Marseille, de l'Eintracht Francfort et deux équipes de la Premier League, Liverpool et Arsenal.

« C'est la suite logique des joueurs formés au club de quitter le cocon. Le tout, c'est que tout le monde soit gagnant. On a des discussions avec ses agents. On ouvrira la porte si on obtient le montant souhaité, sinon, il restera une saison de plus », précise Laurent Nicollin qui n'a vraiment pas l'intention de brader son joueur.

Dans l'entourage du joueur, on affirme que c'est «vraiment le projet sportif qui primera » dans le choix du futur club d'Elye Wahi. Et ce dernier a même une préférence : l'AS Monaco. Reste à savoir si l'ASM sera prête à s'aligner sur les exigences des Montpelliérains.