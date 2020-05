Montpellier, Hilton dévoile sa recette miracle pour durer

Dans une interview pour RMC Sport, Vitorino Hilton a évoqué sa prolongation, lui qui aura 43 ans la saison prochaine.

Mais où et surtout quand s'arrêtera-t-il ? Vitorino Hiton, 43 la saison prochaine, a prolongé son bail récemment avec le MHSC. Le défenseur héraultais a confié la recette de son incroyable longévité à RMC.

"Il faut s'entraîner tous les jours. Je ne me prépare pas d'une façon particulière pour démarrer tous les jours. J'essaie d'oublier mon âge. Je le mets de côté. Parfois, j'oublie que j'ai 42 ans et que je joue à côté de Joris Chotard qui a 18 ans! Je pense que c'est ce qui fait aussi que je suis toujours en forme et que je me donne à fond.", a-t-il dit.

Mais quel est son moteur ? Le défenseur brésilien affirme que c'est sa passion pour le jeu qui le pousse à poursuivre : "La passion du football est toujours là. Je suis amoureux du football depuis tout petit. Je pense que c'est ça qui fait que je suis toujours à fond: je suis un passionné de football."

Hilton se prépare désormais pour l'après-carrière, conscient que toute chose à une fin : "Je voulais vraiment finir ma carrière à . Là, ça va être quelque chose... Je sais très bien que je vais commencer à réfléchir cette saison à l'après-foot. J'ai conscience qu'il y a une fin de carrière et qu'il faut que je me prépare."