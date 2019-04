Montpellier, Andy Delort confirme qu'il veut jouer pour l'Algérie

L'attaquant montpelliérain Andy Delort (27 ans) annonce qu'il a entamé des démarches pour défendre les couleurs de l'équipe d'Algérie.

Auteur de 13 buts en cette saison, l'attaquant montpelliérain Andy Delort (27 ans) souhaite jouer pour l'équipe nationale d' comme la rumeur le laissait supposer depuis plusieurs jours. L'ancien buteur du Stade Malherbe de l'a confirmé ce lundi lors d'une conférence de presse organisée avant la réception du PSG mardi (19h) à la Mosson, en match en retard de la 34e journée du Championnat de .

"Cela fait un moment que j'y pense"

"Je fais en ce moment les démarches pour pouvoir un jour jouer pour l'Algérie. Cela fait un moment que j'y pense. C'est une démarche familiale et personnelle. J'en suis fier", a expliqué Andy Delort, né à Sète et qui possède des racines algériennes par le biais de sa mère.

@AndyDelort9 : « Je fais en ce moment les démarches pour pouvoir un jour jouer pour l'Algérie. C'est une démarche familiale et personnelle. J'en suis fier »



Très performant cette saison, l'attaquant du @MontpellierHSC souhaite jouer avec @LesVerts https://t.co/wPTEMRL9is pic.twitter.com/QVv7vdtoDX — Conforama (@Ligue1Conforama) 29 avril 2019

L'été prochain, les Fennecs de Djamel Belmadi disputeront la (CAN) en Egypte (21 juin - 19 juillet). Andy Delort a par ailleurs annoncé qu'il allait rester à où il "(se) sent bien et où (j'ai) des objectifs à remplir."