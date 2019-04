Montpellier - À 41 ans, Vitorino Hilton prolonge le plaisir d'une saison

L'expérimenté défenseur brésilien a étendu son contrat jusqu'en juin 2020 avec le club héraultais où il évolue depuis 2011.

Il est l'un des joueurs les plus anciens et les plus expérimentés de la . À 41 ans, la question de la retraite se posait forcément pour Vitorino Hilton mais encore une fois, le défenseur brésilien a pris tout le monde à contre-pied.

Son club de a en effet annoncé sa prolongation d'une saison jusqu'en juin 2020. L'ancien joueur de Lens et de Marseille aura ainsi 42 ans ce qui améliorera encore sa longévité dans le championnat de .

« La même émotion que si c’était la première fois »

Vitorino Hilton prolonge l’aventure avec le #MHSC !



https://t.co/NyPpeXLu6L pic.twitter.com/c7PAK4lP8H — MHSC (@MontpellierHSC) 26 avril 2019

"Cette année, il y a un goût encore plus spécial pour moi. Chaque fois, je me dis à mon âge, à mon âge... Là j'arrive à 41 ans, presque 42 ans et je prolonge encore d'une saison donc qu'il arrive, si j'arrête, ce sera à 42 ans", a commenté le défenseur auriverde sur le site officiel du club héraultais.

Hilton avoue ainsi qu'il ne pensait pas faire encore durer le plaisir une année de plus. "Prolonger ainsi, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mais j'ai signé cette prolongation avec la même émotion que si c'était la première fois."