Ballon d’Or 2026 : Kane et Mbappé déjà au coude-à-coude

Dembélé avait bâti son sacre en grande partie sur ses performances lors de la conquête de la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Cette année encore, la compétition reine du football européen devrait peser lourd dans la course au Ballon d’Or. Mais le contexte est encore plus vaste : 2026 est également une année de Coupe du monde, et le futur vainqueur pourrait très bien émerger seulement l’été prochain, en Amérique du Nord.

Il ne faut pas oublier non plus que la Coupe d’Afrique des Nations se jouera entre fin décembre et janvier. Certains candidats auront donc l’occasion de briller non seulement avec leur club, mais aussi dans deux grandes compétitions internationales au cours du même exercice.

La course au Ballon d’Or ressemble davantage à un marathon qu’à un sprint, et on se souvient que Dembélé n’avait réellement émergé comme favori qu’à mi-parcours, lors de la saison 2024-2025. Mais désormais que la saison européenne est pleinement lancée, les Power Rankings de GOAL le sont aussi. Ils suivent, semaine après semaine, les joueurs les plus susceptibles de soulever le Trophée tant convoité.

Dernière mise à jour : 24 octobre 2025.

Joueurs sortants : Nuno Mendes, Bukayo Saka, Vinicius Jr et Pedri.