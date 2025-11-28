Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Ballon d’Or 2026 : Kane et Mbappé déjà au coude-à-coude

Avec la fin du duopole Lionel Messi–Cristiano Ronaldo désormais dans le rétroviseur, la lutte pour le Ballon d'Or n’a jamais semblé aussi ouverte depuis près de vingt ans. De nombreux joueurs abordent cette saison persuadés d’avoir une chance réelle de décrocher la récompense individuelle la plus convoitée du football. Lauréat surprise en 2025 après une carrière marquée par l’irrégularité, Ousmane Dembélé figure encore parmi un peloton très dense de prétendants dans cette édition 2026 qui démarre fort.

Dembélé avait bâti son sacre en grande partie sur ses performances lors de la conquête de la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Cette année encore, la compétition reine du football européen devrait peser lourd dans la course au Ballon d’Or. Mais le contexte est encore plus vaste : 2026 est également une année de Coupe du monde, et le futur vainqueur pourrait très bien émerger seulement l’été prochain, en Amérique du Nord.

Il ne faut pas oublier non plus que la Coupe d’Afrique des Nations se jouera entre fin décembre et janvier. Certains candidats auront donc l’occasion de briller non seulement avec leur club, mais aussi dans deux grandes compétitions internationales au cours du même exercice.

La course au Ballon d’Or ressemble davantage à un marathon qu’à un sprint, et on se souvient que Dembélé n’avait réellement émergé comme favori qu’à mi-parcours, lors de la saison 2024-2025. Mais désormais que la saison européenne est pleinement lancée, les Power Rankings de GOAL le sont aussi. Ils suivent, semaine après semaine, les joueurs les plus susceptibles de soulever le Trophée tant convoité.

Dernière mise à jour : 24 octobre 2025.
Joueurs sortants : Nuno Mendes, Bukayo Saka, Vinicius Jr et Pedri.

  10Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    10Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    En 2025-26 : huit passes décisives, neuf clean sheets, vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA.

    Considéré par beaucoup comme le meilleur latéral droit du monde, Achraf Hakimi avait terminé sixième au Ballon d’Or 2025, au terme d’une saison où il avait pesé autant offensivement que défensivement dans le système de Luis Enrique. Leader naturel du vestiaire parisien, son influence reste déterminante dans les ambitions du PSG, que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne.

    Avant sa blessure à la cheville fin octobre, l’international marocain avait bien lancé sa saison. Mais s’il figure si haut dans cette course au Ballon d’Or, c’est surtout parce qu’il dispose, à court terme, d’une double vitrine internationale idéale. Le Maroc, demi-finaliste surprise du Mondial 2022, arrive parmi les sélections africaines les mieux armées pour le tournoi 2026 et pourrait viser un nouveau parcours historique. En attendant, les Lions de l’Atlas seront favoris de la prochaine CAN, organisée à domicile, où Hakimi — récemment élu Joueur Africain de l’Année — est attendu comme la grande figure de la compétition, à condition d’être remis physiquement à temps.

  9Estevao (Chelsea) 🆕

    9Estevao (Chelsea) 🆕

    En 2025-26 : 10 buts, une passe décisive.

    L’idée peut sembler audacieuse, mais elle n’est pas dénuée de sens : Estevão pourrait réellement s’inviter dans la discussion pour le Ballon d’Or au fil de la saison. Le prodige brésilien s’est imposé en un rien de temps comme la nouvelle coqueluche de Stamford Bridge, porté par une série de prestations étincelantes. Son but magnifique face au FC Barcelone en Ligue des Champions l’a définitivement révélé au public européen.

    Un scénario crédible existe où, d’ici la fin de saison, Estevão devient la principale arme offensive des Blues. Les dernières fenêtres internationales ont également laissé entrevoir que c’est lui — et non plus Vinicius Jr — que le Brésil pourrait choisir comme point de référence en vue du Mondial 2026. C’est un poids énorme sur les épaules d’un joueur de 18 ans, mais tout ce qu’il montre jusqu’ici prouve qu’il a l’envergure pour assumer ce rôle.

  8Luis Diaz (Bayern Munich) 🆕

    8Luis Diaz (Bayern Munich) 🆕

    En 2025-26 : 13 buts, sept passes décisives, vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne.

    Les supporters de Liverpool peuvent légitimement se demander à quoi ressemblerait leur saison si Luis Díaz n’avait pas quitté Anfield cet été. Artisan majeur du titre remporté par les Reds en 2024-25, l’ailier colombien a pourtant poussé pour découvrir un nouveau défi. Résultat : Liverpool a accepté les 75 millions d’euros proposés par le Bayern Munich… et le joueur n’a jamais regardé en arrière.

    En Bavière, Díaz a rapidement trouvé ses marques. Sa complicité avec Harry Kane, mais aussi avec l’ensemble de l’attaque munichoise, saute aux yeux. En Bundesliga, il a inscrit plusieurs buts spectaculaires, tandis que son doublé face au PSG en Ligue des Champions a montré le type de prestations décisives qui marquent les esprits — et séduisent les votants du Ballon d’Or. Son carton rouge juste après ce coup d’éclat le privera de compétition européenne jusqu’en janvier, mais l’impact est déjà là.

    Ajoutez à cela que Díaz s’apprête à disputer le premier Mondial de sa carrière cet été, et tous les ingrédients sont réunis pour faire de lui un sérieux prétendant à la récompense suprême.

  7Michael Olise (Bayern Munich) 🆕

    7Michael Olise (Bayern Munich) 🆕

    En 2025-26 : 11 buts, 11 passes décisives, vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne.

    À ceux qui imaginaient Michael Olise en difficulté après son passage de Crystal Palace au Bayern Munich, les faits ont déjà offert un démenti cinglant. Depuis un peu plus d’un an, l’international français enchaîne les prestations de très haut niveau et s’impose comme l’un des joueurs offensifs les plus redoutés de Bundesliga.

    Capable d’éliminer, de créer et de finir les actions avec la même aisance, Olise a pris une nouvelle dimension en Allemagne, tout en s’affirmant également sur la scène européenne. Ses performances solides ont même contribué à lui assurer une place de titulaire dans un secteur offensif pourtant ultra-concurrentiel avec l’équipe de France.

    Dans ces conditions, et alors que les Bleus figurent parmi les favoris pour soulever le trophée l’été prochain, Olise pourrait bien être l’une des grandes révélations du Mondial — et un acteur majeur dans la course au Ballon d’Or.

  6Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    6Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    En 2025-26 : cinq buts, huit passes décisives, vainqueur de la Supercoupe d’Europe.

    Il y a cinq ans, Vitinha sortait d’un prêt sans éclat à Wolverhampton. Aujourd’hui, il est installé sur le podium du Ballon d’Or et considéré par beaucoup comme le meilleur milieu du monde. Le Portugais a franchi un cap spectaculaire au PSG, où il s’est imposé comme le véritable régulateur de l’équipe de Luis Enrique, au point d’être surnommé « le patron du jeu parisien ».

    Le début de saison confirme sa montée en puissance. Vitinha ne se contente plus de dicter le tempo : il pèse désormais directement sur le tableau d’affichage, comme en témoigne son triplé face à Tottenham en Ligue des Champions, performance qui a agité tout le continent. Le Portugais franchit ainsi une étape supplémentaire dans sa transformation en joueur total.

    Son influence pourrait prendre encore davantage d’ampleur l’été prochain lors de la Coupe du monde. Fort d’un sacre en Ligue des Nations, le Portugal aborde le tournoi avec une rare confiance, et si la Seleção venait à aller au bout, il y a fort à parier que Vitinha en serait l’un des grands artisans — et donc un candidat naturel au Ballon d’Or 2026.

  5Lamine Yamal (Barcelone) ⬇️

    5Lamine Yamal (Barcelone) ⬇️

    En 2025-26 : six buts, 11 passes décisives.

    Favori des bookmakers avant le début de saison, Lamine Yamal continue d’avancer à un rythme impressionnant vers un record : devenir le premier joueur de moins de 21 ans à remporter le Ballon d’Or. Et même s’il ne le gagnait pas en 2026, son simple statut de prétendant à cet âge-là est déjà historique. Ses performances étincelantes lors du dernier carré de la Ligue des Champions ont installé l’ailier du Barça parmi les meilleurs joueurs du monde, au point de terminer deuxième du classement 2025 derrière Ousmane Dembélé.

    Certains observateurs estiment toutefois qu’il doit encore être plus décisif dans les très grands rendez-vous. D’autres s’inquiètent de sa charge de travail, trop lourde pour un joueur de son âge, et des premières alertes physiques qui apparaissent. Barcelone, de son côté, semble un cran en dessous des vrais candidats au titre en Ligue des Champions cette saison.

    Dans ce contexte, Yamal pourrait devoir compter sur ses performances avec l’Espagne au Mondial 2026 pour rester dans la conversation pour le Ballon d’Or. Son génie n’est plus à démontrer, mais il devra sans doute porter la Roja très loin pour maintenir son rang dans la course.

  4Declan Rice (Arsenal) 🆕

    4Declan Rice (Arsenal) 🆕

    En 2025-26 : trois buts, huit passes décisives.

    La saison dernière, Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux du monde grâce à deux prestations monumentales face au Real Madrid en Ligue des Champions. Depuis, l’Anglais ne cesse de confirmer, au point d’être devenu l’un des piliers absolus d’un Arsenal lancé dans une double conquête : le titre en Premier League et une première Ligue des Champions de son histoire.

    Sa capacité à briser des lignes balle au pied, son volume défensif, ses interventions décisives et la qualité de ses coups de pied arrêtés font de lui un joueur qui ne disparaît jamais d’un match. Rice apporte une présence et une constance rares au très haut niveau, ce qui explique pourquoi Mikel Arteta ne peut tout simplement pas s’en passer.

    Il est également indiscutable en sélection, où il sera au cœur du projet de Thomas Tuchel en vue du Mondial 2026. L’Angleterre se sent armée pour « mettre fin à 60 ans de malédiction ». Si les Three Lions vont loin en Amérique du Nord, il y a de fortes chances que Rice joue un rôle central — et consolide ainsi sa candidature au Ballon d’Or.

  3Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    3Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    En 2025-26 : 32 buts, trois passes décisives.

    Après une saison en demi-teinte — selon ses standards surhumains — Erling Haaland a enclenché le mode Terminator dès les premières semaines de l’exercice 2025-26. L’attaquant de Manchester City est redevenu une force impossible à contenir, pliant les défenses à lui seul pour ramener son équipe dans la course à la Premier League et à la Ligue des Champions.

    Déjà en route pour décrocher un troisième Soulier d’Or en quatre saisons, Haaland retrouve son efficacité clinique et son impact physique dévastateur. Personne n’a trouvé la réponse, et le Norvégien reste, semaine après semaine, l’un des joueurs les plus influents d’Europe.

    Ses chances au Ballon d’Or étaient déjà solides, mais elles ont été renforcées par un événement historique : la qualification de la Norvège pour la Coupe du monde 2026. Ce sera le premier grand tournoi de la carrière internationale du buteur. Même si sa sélection n’est pas favorite, Haaland aura la scène mondiale pour signer un été retentissant et peut-être sceller définitivement sa candidature à la récompense suprême.

  2Kylian Mbappe (Real Madrid) ↔️

    2Kylian Mbappe (Real Madrid) ↔️

    En 2025-26 : 27 buts, six passes décisives.

    Et si c’était enfin l’année de Kylian Mbappé ? Depuis qu’il a explosé à l’AS Monaco, l’attaquant est annoncé comme un futur Ballon d’Or, mais à l’approche de ses 27 ans, il attend toujours son couronnement. Cette saison, pourtant, il fait tout pour mettre fin à cette attente interminable.

    Mbappé a porté le Real Madrid sur ses épaules depuis août, enchaînant les buts décisifs et guidant le club vers la première place en Liga. Son apport est total : efficacité clinique, leadership offensif, capacité à peser dans toutes les grandes affiches… Il évolue aujourd’hui exactement au niveau que le club madrilène espérait en faisant de lui sa nouvelle superstar.

    Et il y a l’international. L’histoire récente l’a montré : Mbappé réserve souvent ses meilleures partitions pour les Coupes du monde, où il a déjà inscrit 12 buts. Avec la France parmi les grands favoris du Mondial 2026, il n’y a aucun doute : le capitaine des Bleus sera un acteur majeur de cette course au Ballon d’Or. S’il brille en club et en sélection, ce pourrait être l’année où il gravira enfin la dernière marche.

  1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    En 2025-26 : 29 buts, trois passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    Harry Kane n’a jamais fait l’unanimité, trop souvent jugé à travers le prisme de son palmarès. Mais depuis qu’il a soulevé ses premiers trophées avec le Bayern Munich, l’attaquant anglais évolue libéré — et cela se voit. Inarrêtable depuis le mois d’août, il avance à un rythme record et mène les Bavarois avec une régularité et une influence qui impressionnent toute l’Europe.

    En plus d’empiler les buts, Kane démontre chaque semaine l’étendue de son registre : décrochages, jeu entre les lignes, orientation du pressing, passes tranchantes… Son impact global sur le collectif de Vincent Kompany est immense, et si cette dynamique se poursuit, d’autres titres l’attendent sans doute en fin de saison.

    Reste la sélection. L’Angleterre fonde énormément d’espoirs sur son capitaine pour tenter de remporter enfin un trophée majeur. Si Kane arrive à aborder le Mondial 2026 avec la même fraîcheur qu’au Bayern, les Three Lions peuvent rêver grand — et lui aussi. Dans ces conditions, sa candidature au Ballon d’Or apparaît plus crédible que jamais.