Monaco - Wissam Ben Yedder évoque l'intérêt du Barça

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, l'attaquant français de l'AS Monaco a confirmé avoir été approché à plusieurs reprises par le FC Barcelone.

Co-meilleur buteur de avec 18 buts au compteur, Wissam Ben Yedder est le seul à rivaliser avec l'attaquant du , Kylian Mbappé. Impressionnant sous les couleurs de l'AS depuis son retour en , l'international français affiche un niveau de jeu qui fait les beaux jours du club de la Principauté. Au point de susciter l'intérêt du durant le dernier mercato hivernal, alors que les Catalans étaient à la recherche d'un renfort pour pallier aux blessures.

"Cet hiver, ça aurait pu se fair​e"

Néanmoins, si le principal intéressé a confirmé les récentes avances du Barça, celles-ci ne datent pas d'hier, comme il l'a confié dans un entretien accordé à Onze Mondial. "L'intérêt du Barça cet hiver ? Déjà, pour commencer, ce sont des choses qui auraient pu se passer bien avant. L’été dernier, par exemple. Ils ont pris des renseignements à mon sujet à plusieurs reprises. Cet hiver, ça aurait pu se faire. Ça ne s’est pas fait, c'est comme ça, c'est que ça ne devait pas se faire", a expliqué Wissam Ben Yedder.

"Leur intérêt, ça démontre que je fais du bon travail. Je suis resté professionnel et concentré sur mes performances en quittant Séville pour Monaco. Et quand le Barça est arrivé, j’ai pris ça comme un plus, comme un bonus", a ensuite ajouté l'ancien du et du TFC. Lucide, en toutes circonstances.