Monaco – Strasbourg : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Monaco-Strasbourg.

Strasbourg à l'assaut du Rocher

Soufflant le chaud et le froid depuis plusieurs semaines, Monaco (4e avec 54 points) doit gagner en régularité afin de terminer sur le podium, synonyme de Ligue des champions la saison prochaine.

Pour cela, les hommes de Philippe Clement devront se défaire du RC Strasbourg (15e avec 26 points), une équipe qui lutte contre la relégation mais est invaincue depuis deux matches.

« On va voir ce qu'on a dans le ventre », a lancé Frédéric Antonetti en conférence de presse d'avant-match et qui espère réaliser un coup sur le Rocher.

Date, horaire et lieu de Monaco-Strasbourg

Date Dimanche 2 avril 2023 Ville Monaco (Monaco) Stade Stade Louis-II Heure du coup d'envoi 17h05 heure française Compétition 29e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Willy Delajod (France)

Sur quelle chaîne voir le match Monaco-Strasbourg ?

En France, la rencontre entre Monaco et Strasbourg sera diffusée sur Canal+ Foot et sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Monaco-Strasbourg

En France, il sera de possible de voir le match Monaco-Strasbourg en streaming sur l'application MyCanal et sur l'application Prime Video.

Ligue des Champions, Ligue 1, Formule 1... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs. Abonnez-vous à Canal+ et sa plateforme VOD MyCanal (*)

Les compositions probables de Monaco-Strasbourg

Absents face à Ajaccio lors de la précédente journée, les Monégasques Jakobs, Golovin et Volland ont repris l'entraînement et sont disponibles pour affronter Strasbourg.

En revanche, Philippe Clement devra se passer des services de plusieurs joueurs : Breel Embolo (entorse du genou), Myron Boadu (opération des amygdales) et de Malang Sarr (gêne musculaire). Gelson est quant à lui incertain après avoir reçu un coup au pied.

Du côté de Strasbourg, Alexander Djiku est suspendu et trois joueurs sont blessés : Dimitri Liénard, Colin Dagba et Maxime Le Marchand.

Morgan Sanson est incertain mais Frédéric Antonetti est confiant sur la présence du joueur face à Monaco.

L'équipe probable de Monaco : Nübel - Aguilar, Maripan, Disasi, Caio Henrique - Vanderson, Camara, Fofana, Golovin - Ben Yedder, Ben Seghir. L'équipe probable de Strasbourg : Sels - Perrin, Djiku, Doukouré, Nyamsi, Delaine - Ahoulou, Sanson, Bellegarde - Diallo, Gameiro.

Les statistiques à connaître avant Monaco-Strasbourg

● Monaco n'a gagné que 2 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 contre Strasbourg (2 nuls, 5 défaites), après avoir remporté 12 des 17 précédents (3 nuls, 2 défaites). L'ASM a néanmoins remporté le match aller cette saison à la Meinau (2-1 le 6 août).

● Monaco n'a remporté qu'un seul de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 contre Strasbourg (1 nul, 2 défaites), après avoir gagné 22 des 23 précédents (1 nul).

● Monaco affiche 54 points après 28 matches de Ligue 1 cette saison. Au XXIe siècle, il est arrivé 5 fois que l'ASM compte au moins autant de points à ce stade d'un exercice de l'élite, le club princier terminant toujours la saison dans le Top 3 dans ce cas (2x 3e, 2x 2e et une fois champion).

● Strasbourg a gagné 2 de ses 5 matches de Ligue 1 sous Frédéric Antonetti (2 nuls, 1 défaite), c'est seulement un succès de moins que lors de ses 23 premières rencontres de championnat cette saison sous Julien Stéphan puis Mathieu Le Scornet (3 victoires – pour 9 nuls et 11 défaites).

● Défait lors de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (0-3 contre Nice, 0-1 face à Reims), Monaco n'a plus enchaîné 3 revers sur ses terres dans l'élite depuis novembre-décembre 2018 (3).

● Sans victoire lors de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (2 défaites puis 2 nuls), Strasbourg pourrait signer sa pire série sans succès hors de ses bases dans l'élite cette saison.

● Seul le PSG (31) a marqué plus de buts que Monaco (28) en 1re période en Ligue 1 cette saison, tandis que seul Angers (33) a encaissé plus de buts avant la mi-temps que Strasbourg (28) dans l'élite en 2022-2023.

● Strasbourg est l'équipe ayant gagné le plus de duels (1552) et le plus de duels aériens (508) en Ligue 1 cette saison.

● Caio Henrique a délivré 36 dernières passes avant un tir en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre défenseur. Cependant, le latéral de Monaco n'a plus donné de passe décisive dans l'élite depuis le 5 février contre Clermont (à destination de Maripan).

● Habib Diallo est auteur de 6 des 9 derniers buts de Strasbourg en Ligue 1. Lors de 3 de ses 5 matches sous Frédéric Antonetti au RCSA, l'attaquant sénégalais a touché au moins 10 ballons dans la surface adverse – cela ne lui était arrivé que 2 fois lors de ses 136 premières apparitions dans l'élite avec Metz puis le Racing.

(*) Cette page contient un lien d'affiliation. Lorsque vous vous abonnez par le biais du lien fournis, nous pouvons percevoir une commission.