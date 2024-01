Monaco - Reims : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Une belle empoignade est au programme de la 18e levée de Ligue 1 ce samedi, avec le duel entre l’AS Monaco et le Stade de Reims.

Une opposition entre le 3e et le 8e au classement de la Ligue 1, et entre deux équipes joueuses, vaut forcément le détour. De fait, le duel entre l’AS Monaco et le Stade de Reims, programmé ce samedi au Stade Louis II, sera à ne pas rater.

Un Reims affaibli à Monaco

Lors de l’ultime sortie à domicile, les hommes d’Adi Hutter sont passés à côté de leur sujet. C’était face à l’OL. Une contre-performance qu’ils vont chercher à effacer en prenant les points mis en jeu face à Reims. La bande à Still ne se présente peut-être pas à cette rencontre dans une très bonne dynamique (4 défaites lors des six derniers matches), mais elle reste une équipe très compliquée à manœuvrer.

A l’aller, un match à 22 tirs au but, l’ASM état venue l’emporter au Stade Auguste Delaune. Les Champenois voudront donc forcément prendre leur revanche. Pour cela, il faudra qu’ils se montrent plus solides qu’ils ne l’ont été lors de leurs dernières oppositions face aux équipes de haut de tableau. Contre Lens, Nice et le PSG ils ont calé à cause d’une défense trop fébrile avec à chaque fois plus d’un but pris par match.

Reims peut croire en un résultat plus satisfaisant en terre princière, surtout que cela fait 7 déplacements de suite que cette équipe ne perd pas à Louis II. Néanmoins, tout dépendra de la manière dont cette formation va surmonter les défections des joueurs africains. Ces derniers ont accumulé 5126 minutes de jeu depuis l’entame de l’exercice. Un chiffre qu’on ne trouve nulle part ailleurs en France , au sein des clubs impactés par la CAN. Le défi s’annonce de taille pour les Champenois.

Horaire et lieu du match

18e journée de Ligue 1

Samedi à 17h

Stade Louis II de Monté Carlo

Monaco - Reims

Les compos probables de Monaco – Reims

Monaco : Kohn; Maripan, Kehrer, Matsima; Vanderson, Zakaria, Fofana, Ouattara; Golovin; Ben Yedder, Balogun.

Reims : Diouf; Foket, Okumu, Agbadou, De Smet; Teuma, Matisuwa, Khadra; Diakhon, Salama, Daramy.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Reims ?

La rencontre entre Monaco et Reims sera à suivre ce samedi à partir de 17h sur Prime Vidéo. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe et grâce au Pass Ligue 1.