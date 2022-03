Monaco-PSG : les statistiques qui accablent les Parisiens

● Monaco a empoché son plus large succès face à Paris en Ligue 1 depuis le 25 septembre 1999 (3-0 au Parc des Princes). L'ASM est l'équipe qui a gagné le plus de matches contre le club parisien en L1 (44 succès en 92 confrontations), restant sur 3 succès lors de ses 4 dernières rencontres face au PSG (1 défaite).

● Le PSG a encaissé sa plus large défaite en Ligue 1 depuis le 14 avril 2019 (1-5 à Lille). Le club parisien a perdu 3 de ses 5 derniers matches dans l'élite (2 victoires), soit autant que lors de ses 36 précédents (27 victoires, 6 nuls).

● Le PSG a perdu ses 4 derniers déplacements toutes compétitions confondues, sa plus longue série du genre depuis décembre 2009-janvier 2010 (5).

● Le PSG n'a remporté qu'un seul de ses 8 déplacements chez le Top 10 actuel de Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), c'était à Lille, le 6 février dernier (5-1).

● Monaco a enregistré 6 clean sheets en Ligue 1 sous l'ère Philippe Clément (10 matches), soit le double du club par rapport à la première partie de cette saison sous Niko Kovac (3 en 19 matches).

● Paris est resté muet à 2 reprises sur ses 3 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 17 précédents.

● Le PSG a encaissé le premier but à 9 reprises cette saison en déplacement en Ligue 1, seuls Brest (10 avant son déplacement à Angers) et Nantes (10) font pire. Au total, Paris a concédé l'ouverture du score à 13 reprises dans l'élite en 2021-2022, son plus haut total sur un même exercice depuis 2010-2011 (14).

● L'attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder est impliqué dans au moins 20 buts (17 buts, 4 passes décisives en 2021-2022) lors de 6 des 10 dernières saisons en Ligue 1 (depuis 2012-2013), seul Kylian Mbappé fait aussi bien. Il a inscrit son 26e but sur penalty en Ligue 1 (20 avec Monaco, 6 avec Toulouse), aucun joueur n'a marqué plus souvent de la sorte au 21e siècle.

● Wissam Ben Yedder a marqué 14 buts à domicile cette saison en Ligue 1, meilleur total dans l'élite et le meilleur total pour un joueur de Monaco à Louis II sur un même exercice en L1 au 21e siècle, à égalité avec Radamel Falcao (en 2016-2017) et… lui-même (en 2020-2021).

● Mauricio Pochettino a perdu 8 de ses 50 premiers matches de Ligue 1 sur le banc de Paris (35 victoires, 7 nuls), soit exactement le même total que son prédécesseur Thomas Tuchel à ce stade (38 victoires, 4 nuls).